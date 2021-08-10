San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor

“19 bin 927 kişiye 840 çeşitli ülkelerden aşı olmak için gelen yabancı turistler de eklenebilir. İlk ve ikinci doz arasındaki süreçte veya ikinci dozun hemen ardından koronavirüsün bulaştığı durumlar oldu. Ancak bununla ilgili şimdiye kadar net bilgi edinmiş değiliz. Benzer durumların Pfizer’in aşısı ile de görüldüğünü biliyoruz.”