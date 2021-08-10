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San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor
San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor
San Marino yönetimi ve İtalya’daki Lazzaro Spallanzani Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü tarafından yürütülen ortak araştırmaya katılan kişilerin yüzde... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T18:04+0300
2021-08-10T18:08+0300
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San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Rus basınına yaptığı açıklamada, Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile gerçekleştirilen araştırma aşının etkinliği ile ilgili oldu. San Marino’da şimdiye kadar yürütülen araştırmalar ilk ve ikinci dozdan 21 gün sonra oluşan antikor seviyesini ölçmeye yönelikti. 5 binden fazla kişinin verilerine dayanan araştırma ön sonuçlarına göre ikinci dozdan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor gelişti” ifadelerini kullandı. Cavalli’ye göre San Marino’da 20 bin kadar kişiye Sputnik V aşısı yapıldı: Sputnik V aşısının ilk partisi 23 Şubat’ta San Marino’ya ulaşmıştı.
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v

San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor

18:04 10.08.2021 (güncellendi: 18:08 10.08.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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San Marino yönetimi ve İtalya’daki Lazzaro Spallanzani Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü tarafından yürütülen ortak araştırmaya katılan kişilerin yüzde 99’unda Rus Sputnik V aşısının ikinci dozunun vurulmasının ardından antikor oluştu.
San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Rus basınına yaptığı açıklamada, Lazzaro Spallanzani Enstitüsü ile gerçekleştirilen araştırma aşının etkinliği ile ilgili oldu.
San Marino’da şimdiye kadar yürütülen araştırmalar ilk ve ikinci dozdan 21 gün sonra oluşan antikor seviyesini ölçmeye yönelikti. 5 binden fazla kişinin verilerine dayanan araştırma ön sonuçlarına göre ikinci dozdan sonra katılımcıların yüzde 99’undan fazlasında antikor gelişti” ifadelerini kullandı.
Cavalli’ye göre San Marino’da 20 bin kadar kişiye Sputnik V aşısı yapıldı:
“19 bin 927 kişiye 840 çeşitli ülkelerden aşı olmak için gelen yabancı turistler de eklenebilir. İlk ve ikinci doz arasındaki süreçte veya ikinci dozun hemen ardından koronavirüsün bulaştığı durumlar oldu. Ancak bununla ilgili şimdiye kadar net bilgi edinmiş değiliz. Benzer durumların Pfizer’in aşısı ile de görüldüğünü biliyoruz.”
Sputnik V aşısının ilk partisi 23 Şubat’ta San Marino’ya ulaşmıştı.
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