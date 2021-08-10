https://tr.sputniknews.com/20210810/sarkici-bulut-dumana-cocugun-cinsel-istismarina-azmettirme-sucundan-dava-1047206520.html

Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava

Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava

Evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğa başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman hakkında, 27... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T15:14+0300

2021-08-10T15:14+0300

2021-08-10T15:14+0300

türkiye

cinsel istismar

çocuk

dava

hapis

bulut duman

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman'ın Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre iddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı. A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli Bulut Duman'ın A.Ü.'ye "Bende yeni bir fetiş var" diyerek "Bu durumu seninle yaşamak istiyorum" dediği öne sürüldü.'Ben çocuk gelişimciyim' dediği öne sürüldüA.Ü.'nin Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın A.Ü.'ye "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar" şeklinde konuştuğu iddia edildi.Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediŞüpheli Duman'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi. İddianamede "Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.27 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendiİddianamede tutuksuz şüpheli Duman'ın "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansımıştıBulut Duman suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020'de sokakta silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Duman'ın silahlı saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

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türkiye, cinsel istismar, çocuk, dava, hapis, bulut duman