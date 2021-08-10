https://tr.sputniknews.com/20210810/sedat-ergin-avrupa-konseyi-kavala-dosyasini-yakindan-izliyor-1047200432.html

Sedat Ergin: Avrupa Konseyi, Kavala dosyasını yakından izliyor

Sedat Ergin: Avrupa Konseyi, Kavala dosyasını yakından izliyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala'yla ilgili yargı sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Ergin, "Strasbourg’dan gelen haberler... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:56+0300

2021-08-10T12:56+0300

2021-08-10T12:57+0300

türkiye

avrupa konseyi

karar

osman kavala

hak ihlali

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Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, son dönemde Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde ortaya çıkan önemli pürüzlerden birinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) özellikle bazı kritik siyasi davalarla ilgili aldığı kararların uygulanmaması meselesinin oluşturduğunu söyledi."AİHM’in de bağlı olduğu Avrupa Konseyi sistemi içinde bu kararların uygulanmasından sorumlu olan Bakanlar Komitesi, bu konuyu ısrarlı bir şekilde izleyen karar organı olarak karşımıza çıkıyor. Bu komitede Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin dışişleri bakanları ya da onlara vekâleten Konsey’in Strasbourg’daki merkezinde görev yapan daimi delegeleri bir araya geliyor" ifadesini kullanan Ergin, şöyle devam etti:"Bu komitenin -hangi düzeyde toplanırsa toplansın- son dönemdeki değişmez bir gündem maddesi, AİHM’nin Gezi davası çerçevesinde Osman Kavala hakkında aldığı kesinleşmiş tahliye kararının uygulanması talebinin tekrarlanması oluyor."Bu sırada Kavala'nın yargılanma sürecine ilişkin detaylara yer veren ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bunu yakından takip ettiğini vurgulayan Ergin, ardından şunları kaydetti:"Geçen hafta pazartesi günü 30. ACM’de Kavala’nın tutukluluğunu görüşmek üzere yine Başbuğ’un başkanlığında düzenlenen duruşmada, 13. ACM’den davaların birleştirilmesi konusunda gelen muvafakat yanıtı çerçevesinde dosyanın 13. ACM’ye gönderilmesine, aynı zamanda Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bunun sonucu daha önceden Gezi davasında 6 Ağustos tarihine gün verilen esasa ilişkin duruşma da -yetki artık 13. ACM’ye geçtiği için – iptal edildi.Bu durumda İstanbul 13. ACM’de önümüzdeki dönemde Çarşı ve Gezi davalarının birlikte görülmesi bekleniyor. Bu arada Kavala’nın tutukluluğu da aksi yönde bir gelişme olmadığı takdirde önümüzdeki kasım ayı başında dördüncü yılını tamamlayacak. Bu süreçte Strasbourg’dan gelen haberler, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM kararları uygulanmadığı gerekçesiyle önümüzdeki sonbaharda Türkiye hakkında daha sert içerikte bir karara hazırlandığına işaret ediyor."

https://tr.sputniknews.com/20210323/aymnin-osman-kavala-hakkindaki-hak-ihlali-yok-karari-resmi-gazetede-1044090886.html

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türkiye, avrupa konseyi, karar, osman kavala, hak ihlali