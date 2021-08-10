Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Afganistan’da giderek kötüleşen durum nedeniyle Tacikistan’daki Rus askeri üssüne ‘Verba’ uçaksavar füze sistemleri, Kalaşnikov AK-12 otomatik tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve lav silahları aktarıldığı belirtildi.Açıklamada, “201. askeri üsse, yeni Kalaşnikof AK-12 otomatik tüfekleri, Makarov’un yerini alan Yarıgin tabancaları, büyük kalibreli modern keskin nişancı tüfekleri ASVK-M, uzun menzilli lav silahları ve ‘Verba’ uçaksavar füze sistemleri aktarıldı” denildi.Açıklamada ayrıca, bu silahların tümünün Rus birliklerinin Afganistan’da tırmanan gerginlik nedeniyle Tacikistan ve Özbekistan ile yürüttükleri ortak tatbikatlarda kullanıldığı bilgisine yer verildi.
Tacikistan’daki Rus askeri üssünün, Afganistan’da giderek artan gerilim nedeniyle yeni silahlarla donatıldığı bildirildi.
Rusya Merkezi Askeri Bölgesi’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Afganistan’da giderek kötüleşen durum nedeniyle Tacikistan’daki Rus askeri üssüne ‘Verba’ uçaksavar füze sistemleri, Kalaşnikov AK-12 otomatik tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve lav silahları aktarıldığı belirtildi.
Açıklamada, “201. askeri üsse, yeni Kalaşnikof AK-12 otomatik tüfekleri, Makarov’un yerini alan Yarıgin tabancaları, büyük kalibreli modern keskin nişancı tüfekleri ASVK-M, uzun menzilli lav silahları ve ‘Verba’ uçaksavar füze sistemleri aktarıldı” denildi.
Açıklamada ayrıca, bu silahların tümünün Rus birliklerinin Afganistan’da tırmanan gerginlik nedeniyle Tacikistan ve Özbekistan ile yürüttükleri ortak tatbikatlarda kullanıldığı bilgisine yer verildi.