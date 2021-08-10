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Taksiciler ve yolcular arasında yeni tartışma: 'Ücretli yolu kim ödemeli?'
Taksiciler ve yolcular arasında yeni tartışma: 'Ücretli yolu kim ödemeli?'
Zaman zaman taksiciler ile yolcular arasında yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Kullanılan ücretli yol parasının taksimetreye ek olarak eklenmesi tepki... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T13:48+0300
2021-08-10T13:48+0300
türkiye
araba
ücret
müşteri
taksi
yol
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Taksi şoförleriyle yolcular arasında 'ücretli yol' tartışması başladı.İstanbul'daki ücretli yolları kullanan taksiciler taksimetre tutarına ek olarak ücret istiyor. Ancak bu ek, ücret şoför ve yolcu arasında tartışmaya neden oluyor.Başından geçen benzer bir olayı anlatan Emirhan Karaca, normalde ücretin 130 lira tutmasına rağmen kendisinden 200 lira istendiğini söyledi.70 liralık farkı sorduğunda da taksicilerin "Köprüden geçtim' ya da 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandım" dediklerini açıklayan Karaca şöyle devam etti:Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor" diyerek tepkisini dile getirdi.Son olarak Karaca, başından geçen olayların ardından bir daha taksiye binmeyi düşünmediğini söyledi.''70 deseydi 70 verecektim''Ücretli otoyol ücretlerini bilmediğini söyleyen Ömer Faruk Nacak ise, "Geçen gün taksici beden ücretli otoyol parası olarak 6 lira aldı. Ücretli otoyol parasının gerçekten 6 lira olduğunda emin değilim. Ancak o parayı verdim. Çünkü bilmiyorum ücretleri. Taksici, '70 lira vermen gerekiyor' deseydi 70 lira verirdim" şeklinde konuştu.‘Uygun bir ücretlendirme yapılmıyor’Bu duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini söyleyen Samet Kahiri, "Özellikle İstanbul Havalimanı'na gittiğimde taksiciler, yol ücreti diye 50- 60 lira fazla ücret talep ediyor. Bazen bu ücretler yüzünden kavga bile çıkabiliyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Çünkü uygun bir ücretlendirme yapılmıyor" diye konuştu.Durum taksicilere göreyse tam tersi. Ücretli otoyol ücretinde taksici esnafının mağdur olduğu söyleniyor.‘Burada mağdur yolcular değil, taksiciler’Taksi yolcularının şikayetleri üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Bu durumdan en çok mağdur olan da taksici arkadaşlarımız. Çünkü bazı taksici arkadaşımız ücretli yoldan geçmesine rağmen bu yolun ücretini yolculardan temin edemiyor. Bazen temin etse de yeterli ücret olmuyor. Burada mağdur olan yolcu değil, taksiciler oluyor" dedi.‘Ücretli yol fiyatlarını öğrenmek isteyen kişiler internetten ücretlere bakabilir’Taksicilerin kafalarına göre ücretli yol parası isteyemeyeceklerini belirten Coşkunyürek, "Taksiler hangi yolun ne kadar yazdığını biliyor. Bakırköy'den İstanbul Havalimanı'na giden vatandaşlar da, taksicide ücretli yolun ne kadar olduğunu biliyor. Bilmeyen yolcular da internetten bakabilir" şeklinde konuştu.‘Bütün paralı geçişlerin ücreti yolculara aittir’İstanbul'da bir sürü ücretli otoyol ve geçiş olduğuna değinen Yerebatan Taksi Durağı Başkanı Adnan Fincan, "Bütün paralı geçişlerin ücreti yolculara aittir. Ücretli otoyollardan gidilecekse ücreti yolcudan almak zorundayız. Ben taksici arkadaşlarımın bu konuda art niyetli olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.‘Yolcular biraz uyanık olmalı’Bazı müşterilerin ücretli yol ücretine itiraz ettiğini belirten Taksici Ümit Yıldız, "Yolcular biraz uyanık olmalı. Ücretli otoyol girişlerini bilmeli. Şu an sizinle İstanbul Havalimanı'na ücretli otoyoldan gitmek istersek emin olmamakla birlikte 25 lira gibi bir ücret vermeniz gerekir. Bazen ücretli otoyol ücretlerinden emin olmadığım zaman, ben de diğer taksici arkadaşlarıma soruyorum" dedi.
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araba, ücret, müşteri, taksi, yol

Taksiciler ve yolcular arasında yeni tartışma: 'Ücretli yolu kim ödemeli?'

13:48 10.08.2021
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Zaman zaman taksiciler ile yolcular arasında yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Kullanılan ücretli yol parasının taksimetreye ek olarak eklenmesi tepki topluyor. Yolcular, bu durumun fırsatçılığa davet çıkardığını belirtirken yetkililer ücretlerin internetten sorgulanabileceğini, aslında taksicilerin mağdur olduğunu söylüyor.
Taksi şoförleriyle yolcular arasında 'ücretli yol' tartışması başladı.
İstanbul'daki ücretli yolları kullanan taksiciler taksimetre tutarına ek olarak ücret istiyor. Ancak bu ek, ücret şoför ve yolcu arasında tartışmaya neden oluyor.
Başından geçen benzer bir olayı anlatan Emirhan Karaca, normalde ücretin 130 lira tutmasına rağmen kendisinden 200 lira istendiğini söyledi.
70 liralık farkı sorduğunda da taksicilerin "Köprüden geçtim' ya da 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandım" dediklerini açıklayan Karaca şöyle devam etti:
"Ben de aradaki ücreti vermek zorunda kalıyorum. Çünkü uçağımı kaçırma ihtimalim olabilir. Geçen pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı sorunu yaşadım. Taksici benden 70 lira otoyol ücreti istedi."
Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
Son olarak Karaca, başından geçen olayların ardından bir daha taksiye binmeyi düşünmediğini söyledi.

''70 deseydi 70 verecektim''

Ücretli otoyol ücretlerini bilmediğini söyleyen Ömer Faruk Nacak ise, "Geçen gün taksici beden ücretli otoyol parası olarak 6 lira aldı. Ücretli otoyol parasının gerçekten 6 lira olduğunda emin değilim. Ancak o parayı verdim. Çünkü bilmiyorum ücretleri. Taksici, '70 lira vermen gerekiyor' deseydi 70 lira verirdim" şeklinde konuştu.


‘Uygun bir ücretlendirme yapılmıyor’

Bu duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini söyleyen Samet Kahiri, "Özellikle İstanbul Havalimanı'na gittiğimde taksiciler, yol ücreti diye 50- 60 lira fazla ücret talep ediyor. Bazen bu ücretler yüzünden kavga bile çıkabiliyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Çünkü uygun bir ücretlendirme yapılmıyor" diye konuştu.
Durum taksicilere göreyse tam tersi. Ücretli otoyol ücretinde taksici esnafının mağdur olduğu söyleniyor.

‘Burada mağdur yolcular değil, taksiciler’

Taksi yolcularının şikayetleri üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Bu durumdan en çok mağdur olan da taksici arkadaşlarımız. Çünkü bazı taksici arkadaşımız ücretli yoldan geçmesine rağmen bu yolun ücretini yolculardan temin edemiyor. Bazen temin etse de yeterli ücret olmuyor. Burada mağdur olan yolcu değil, taksiciler oluyor" dedi.

‘Ücretli yol fiyatlarını öğrenmek isteyen kişiler internetten ücretlere bakabilir’

Taksicilerin kafalarına göre ücretli yol parası isteyemeyeceklerini belirten Coşkunyürek, "Taksiler hangi yolun ne kadar yazdığını biliyor. Bakırköy'den İstanbul Havalimanı'na giden vatandaşlar da, taksicide ücretli yolun ne kadar olduğunu biliyor. Bilmeyen yolcular da internetten bakabilir" şeklinde konuştu.

‘Bütün paralı geçişlerin ücreti yolculara aittir’

İstanbul'da bir sürü ücretli otoyol ve geçiş olduğuna değinen Yerebatan Taksi Durağı Başkanı Adnan Fincan, "Bütün paralı geçişlerin ücreti yolculara aittir. Ücretli otoyollardan gidilecekse ücreti yolcudan almak zorundayız. Ben taksici arkadaşlarımın bu konuda art niyetli olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Yolcular biraz uyanık olmalı’

Bazı müşterilerin ücretli yol ücretine itiraz ettiğini belirten Taksici Ümit Yıldız, "Yolcular biraz uyanık olmalı. Ücretli otoyol girişlerini bilmeli. Şu an sizinle İstanbul Havalimanı'na ücretli otoyoldan gitmek istersek emin olmamakla birlikte 25 lira gibi bir ücret vermeniz gerekir. Bazen ücretli otoyol ücretlerinden emin olmadığım zaman, ben de diğer taksici arkadaşlarıma soruyorum" dedi.
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