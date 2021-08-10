https://tr.sputniknews.com/20210810/taliban-suriyede-yedinci-vilayet-baskentini-ele-gecirdi-1047303388.html

Taliban, Afganistan'da yedinci vilayet başkentini ele geçirdi

Taliban, Afganistan'da yedinci vilayet başkentini ele geçirdi

ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da ilerleyişini hızlandıran Taliban, ülkenin batısındaki Ferah vilayetini ele geçirdi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T16:34+0300

2021-08-10T16:34+0300

2021-08-10T16:39+0300

afganistan

taliban

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Ferah bölge meclisi üyesi Shahla Abubar, "Bugün öğleden sonra Taliban, güvenlik güçleriyle kısa süreli bir çatışmanın ardından Ferah şehrine girdi. Valilik ve emniyet müdürlüğünü binalarını ele geçirdi" dedi. Taliban cumadan bu yana yedinci vilayet merkezini ele geçirmiş oldu.Taliban 6 Haziran'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu.Daha sonra ise kısa süre içinde Cüzcan, Kunduz, Sar-e Pul ve Tahar vilayetlerinin başkenti Taliban tarafından ele geçirilmişti. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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afganistan, taliban