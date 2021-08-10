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https://tr.sputniknews.com/20210810/tarim-ve-orman-bakanligindan-siber-saldiri-aciklamasi-1045204958.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, yapılan siber saldırıda Bakanlığın ana domain sunucuların etkilenmediği, 3 ayrı yedekleme sisteminin mevcut olduğu bildirildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T01:03+0300
2021-08-10T12:18+0300
türkiye
dünya
haberler
siber saldırı
tarım ve orman bakanlığı
açıklama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilişim sistemlerine yapılan siber saldırı hakkında bilgi verildi.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemlerinin sürekli hedef alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, etkilenen sunucuların ve yedeklerinin kriminal inceleme için koruma altına alındığı belirtilerek, "Elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur. Sistemlere ilk müdahale eden pro​fesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
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türkiye, haberler, siber saldırı, tarım ve orman bakanlığı, açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması

01:03 10.08.2021 (güncellendi: 12:18 10.08.2021)
© İHA / İHA-AW387169Ormanlık alan-Kırıkkale
Ormanlık alan-Kırıkkale - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / İHA-AW387169
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, yapılan siber saldırıda Bakanlığın ana domain sunucuların etkilenmediği, 3 ayrı yedekleme sisteminin mevcut olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilişim sistemlerine yapılan siber saldırı hakkında bilgi verildi.
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemlerinin sürekli hedef alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"31 Temmuz saat 01.00 sıralarında itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığının domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır.
Bu yapılan siber saldırıda Bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır."
Açıklamada, etkilenen sunucuların ve yedeklerinin kriminal inceleme için koruma altına alındığı belirtilerek, "Elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur. Sistemlere ilk müdahale eden pro​fesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
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