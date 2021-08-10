https://tr.sputniknews.com/20210810/tarim-ve-orman-bakanligindan-siber-saldiri-aciklamasi-1045204958.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, yapılan siber saldırıda Bakanlığın ana domain sunucuların etkilenmediği, 3 ayrı yedekleme sisteminin mevcut olduğu bildirildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T01:03+0300

2021-08-10T01:03+0300

2021-08-10T12:18+0300

türkiye

dünya

haberler

siber saldırı

tarım ve orman bakanlığı

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045204985_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_111ac58e96efe87ee38754593e37acc3.jpg

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilişim sistemlerine yapılan siber saldırı hakkında bilgi verildi.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemlerinin sürekli hedef alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, etkilenen sunucuların ve yedeklerinin kriminal inceleme için koruma altına alındığı belirtilerek, "Elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur. Sistemlere ilk müdahale eden pro​fesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, siber saldırı, tarım ve orman bakanlığı, açıklama