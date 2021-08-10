https://tr.sputniknews.com/20210810/temmuz-ayinda-trafik-kazalarinda-297-kisi-hayatini-kaybetti-1047179978.html

Temmuz ayında trafik kazalarında 297 kişi hayatını kaybetti

Temmuz ayında trafik kazalarında 297 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Temmuz ayında yurt genelinde 246’sı ölümlü, 20 bin 897’si yaralanmalı, 22 bin 23’ü hasarlı olmak... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:01+0300

2021-08-10T12:01+0300

2021-08-10T12:01+0300

türkiye

trafik

trafik kazası

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Temmuz ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Artvin, Aydın, Bolu, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van ile Hatay’da meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların; sürücülerin aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.Bir ayda 43 bin 166 kaza meydana geldiTrafik Başkanlığı verilerine göre, Temmuz ayında yurt genelinde 246’sı ölümlü, 20 bin 897’si yaralamalı, 22 bin 23’ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 166 kaza meydana geldi.Bu kazalarda 34 bin 228 kişi yaralanırken, 297 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazalardan 17 bin 454’üne otomobil, 5 bin 982’sine motosiklet, 4 bin 938’ine ise kamyonetler karıştı. Ayrıca kazalardan 6 bin 802’si yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti.Türkiye’de son 7 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1242’ye yükseldi.En çok kaza olan il İstanbulTemmuz ayında kazaların en çok meydana geldiği il ise İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller olarak sıralandı. Temmuz ayında, 20 bin 686’sı 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 522 bin 363 trafik cezası uygulanırken, 112 bin 493 araç ise trafikten men edildi.Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

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türkiye, trafik, trafik kazası