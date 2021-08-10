Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/tffk-asi-olmayanlar-stadyuma-giremeyecek-1047893389.html
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu, aşı olmayanların 2021-2022 sezonunda stadlara alınmayacaklarını açıkladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:21+0300
2021-08-10T20:22+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek

20:21 10.08.2021 (güncellendi: 20:22 10.08.2021)
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, aşı olmayanların 2021-2022 sezonunda stadlara alınmayacaklarını açıkladı.
210002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
20:21TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
19:42Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
19:32İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı
19:30Mısır: Irak ile su kaynakları yönetimi alanında iş birliğine yoğunlaştık
19:19İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
19:17New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldı
19:06İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor
19:00Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
18:59Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti