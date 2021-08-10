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TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu, aşı olmayanların 2021-2022 sezonunda stadlara alınmayacaklarını açıkladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:21+0300
2021-08-10T20:21+0300
2021-08-10T20:22+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
20:21 10.08.2021 (güncellendi: 20:22 10.08.2021)
Türkiye Futbol Federasyonu, aşı olmayanların 2021-2022 sezonunda stadlara alınmayacaklarını açıkladı.