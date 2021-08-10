Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210810/tokyo-olimpiyati-icin-cikarilan-barbie-serisinde-dogu-asyali-bebegin-olmamasi-tepki-cekti-1047469311.html
Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti
Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti
Son dönemde çeşitlilik ve kapsayıcılık kılıfı giydirilen Barbie bebeklerin Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan serisinden Doğu Asya temsiliyetinin dışlanması... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T17:34+0300
2021-08-10T17:48+0300
abd
çin
japonya
barbie
mattel
2020 tokyo olimpiyatları
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104152/86/1041528680_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_34d89ee4f70b78ad13908cf7a8e3594b.jpg
Oyuncak devi Mattel'in kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklara dayatmakla eleştirilen Barbie bebeklerine siyasi doğruculuk adına yaptığı çeşitlilik ve kapsayıcılık makyajı döküldü. Irkçılığa karşı sesini yükselten Japon tenis yıldızı Naomi Osaka'yı ve Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert dahil sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandıran Barbie serileri çıkaran Mattel, son olarak, haftasonunda biten Tokyo Olimpiyat Oyunları için de 5 bebek piyasaya sürdü. Japonya'nın evsahipliğindeki organizasyon vesilesiyle Olimpik programa yeni eklenen 5 spor dalını -beyzbol, spor tırmanış, karate, kaykay ve sörf- temsil eden 5 Barbie, yenilik ve kapsayıcılık sloganıyla iki sarışın, bir kumral, bir esmer, bir siyah bebekten oluşurken, içlerinde Doğu Asyalı bebek yer almaması tepki çekti. Mattel, 'kızların spora katılımını güçlendirmenin ve içlerindeki sporcuyu bulmalarının bir yolu' olarak sunduğu Tokyo Olimpiyatı Barbie serisiyle ilgili "Yeni spor dallarına vurgu yaparak yeni kuşakların Olimpiyat ruhuyla yetişmesi konusunda ilham kaynağı olacaktır” açıklamasını yaptı. Ancak ister kazara ister kasten Doğu Asyalıları yansıtmaması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Asya kökenli ABD'li atletler tarih yazarkenÇin'de yaşayan Hmong halkından gelen ve 3 yaşındayken ABD'ye göç eden Michigan eyaletinin Macomb ilçesi yetkilisi Mai Xiong, 'Asya temsiliyeti olmadığı için iki kızına Barbie bebek almayacağını' belirtti. Olimpiyat'a Uzakdoğu şehri Tokyo evsahipliği yaparken ve ABD'ye Olimpiyat madalyası getiren atletler arasında -artistik jimnastik bireysel genel tasnifte ilk altın kazanan Asya kökenli Amerikalı olan (Hmong) Sunisa Lee dahil- çok sayıda Asya kökenli bulunurken, Mattel'in Doğu Asyalı temsiliyetini nasıl unutabildiği de sorgulandı.Her yerde Tokyo damgası varkenJapon-Amerikalı görsel sanatçı Drue Kataoka, "Barbie'ye Japon karate üniforması giydirip her birine 'resmi Tokyo' damgası vurarak bir Asya ülkesine vurgu yapan Mattel, 'şimdiye kadarki en çeşitli oyuncak bebek serisini' lanse ederken Asyalı Amerikalıları görünmez kılıyor" diye yazdı. South China Morning Post'a konuşan Çinli-Amerikalı Jenna Wong, Mattel'in bu savsaklamasını 'saldırgan' bulduğunu söyledi. Wong, "Mattel'in seriye iki beyaz-sarışın bebek dahil ederken dünyanın o bölgesinden gelmiş gibi görünen bir Barbie'yi eklemeden Tokyo Olimpiyatları Barbie koleksiyonu hazırlaması, birçok yönden hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.Özel spor kıyafetleri ve ekipmanlarının yanısıra Tokyo 2020 logolu ceketler giydirilip kurdeleye geçirilmiş altın renkli plastik madalyalar takılan yeni Barbie serisi, Mattel'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları organizasyonuyla yaptığı resmi lisans anlaşmasının parçası.
https://tr.sputniknews.com/20210804/pandemiyle-mucadele-sayesinde-degeri-anlasilan-saglik-sisteminden-6-kadin-icin-barbie-rol-model-1045154956.html
abd
çin
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104152/86/1041528680_24:0:1771:1310_1920x0_80_0_0_e08c05049262b1a85feb726fb94dcade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, japonya, barbie, mattel, 2020 tokyo olimpiyatları

Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti

17:34 10.08.2021 (güncellendi: 17:48 10.08.2021)
© TwitterTürkiye’den seçilen Barbie rol modeli milli atlet Sümeyye Boyacı oldu
Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli milli atlet Sümeyye Boyacı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Twitter
Abone ol
Son dönemde çeşitlilik ve kapsayıcılık kılıfı giydirilen Barbie bebeklerin Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan serisinden Doğu Asya temsiliyetinin dışlanması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Oyuncak devi Mattel'in kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklara dayatmakla eleştirilen Barbie bebeklerine siyasi doğruculuk adına yaptığı çeşitlilik ve kapsayıcılık makyajı döküldü. Irkçılığa karşı sesini yükselten Japon tenis yıldızı Naomi Osaka'yı ve Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert dahil sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandıran Barbie serileri çıkaran Mattel, son olarak, haftasonunda biten Tokyo Olimpiyat Oyunları için de 5 bebek piyasaya sürdü.
Oyuncak şirketi Mattel, tıp ve sağlık alanında öne çıkan 6 kadın için Barbie 'rol model' serisini çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2021
DÜNYA
Pandemiyle mücadele sayesinde değeri anlaşılan sağlık sisteminden 6 kadın için Barbie rol model serisi çıkarıldı
4 Ağustos, 12:32
Japonya'nın evsahipliğindeki organizasyon vesilesiyle Olimpik programa yeni eklenen 5 spor dalını -beyzbol, spor tırmanış, karate, kaykay ve sörf- temsil eden 5 Barbie, yenilik ve kapsayıcılık sloganıyla iki sarışın, bir kumral, bir esmer, bir siyah bebekten oluşurken, içlerinde Doğu Asyalı bebek yer almaması tepki çekti.
Mattel, 'kızların spora katılımını güçlendirmenin ve içlerindeki sporcuyu bulmalarının bir yolu' olarak sunduğu Tokyo Olimpiyatı Barbie serisiyle ilgili "Yeni spor dallarına vurgu yaparak yeni kuşakların Olimpiyat ruhuyla yetişmesi konusunda ilham kaynağı olacaktır” açıklamasını yaptı. Ancak ister kazara ister kasten Doğu Asyalıları yansıtmaması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Asya kökenli ABD'li atletler tarih yazarken

Çin'de yaşayan Hmong halkından gelen ve 3 yaşındayken ABD'ye göç eden Michigan eyaletinin Macomb ilçesi yetkilisi Mai Xiong, 'Asya temsiliyeti olmadığı için iki kızına Barbie bebek almayacağını' belirtti.
Olimpiyat'a Uzakdoğu şehri Tokyo evsahipliği yaparken ve ABD'ye Olimpiyat madalyası getiren atletler arasında -artistik jimnastik bireysel genel tasnifte ilk altın kazanan Asya kökenli Amerikalı olan (Hmong) Sunisa Lee dahil- çok sayıda Asya kökenli bulunurken, Mattel'in Doğu Asyalı temsiliyetini nasıl unutabildiği de sorgulandı.

Her yerde Tokyo damgası varken

Japon-Amerikalı görsel sanatçı Drue Kataoka, "Barbie'ye Japon karate üniforması giydirip her birine 'resmi Tokyo' damgası vurarak bir Asya ülkesine vurgu yapan Mattel, 'şimdiye kadarki en çeşitli oyuncak bebek serisini' lanse ederken Asyalı Amerikalıları görünmez kılıyor" diye yazdı.
South China Morning Post'a konuşan Çinli-Amerikalı Jenna Wong, Mattel'in bu savsaklamasını 'saldırgan' bulduğunu söyledi.
Wong, "Mattel'in seriye iki beyaz-sarışın bebek dahil ederken dünyanın o bölgesinden gelmiş gibi görünen bir Barbie'yi eklemeden Tokyo Olimpiyatları Barbie koleksiyonu hazırlaması, birçok yönden hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.
Özel spor kıyafetleri ve ekipmanlarının yanısıra Tokyo 2020 logolu ceketler giydirilip kurdeleye geçirilmiş altın renkli plastik madalyalar takılan yeni Barbie serisi, Mattel'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları organizasyonuyla yaptığı resmi lisans anlaşmasının parçası.
012010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
18:59Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti
18:12Messi, PSG için Paris'te
18:11Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal olmuştu: Vakaların yükseldiği Antalya'da aşı kuyruğu
18:04Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var
18:04San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor
17:56Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu
17:42İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:37Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
17:34Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti
17:25Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da
17:23Pakdemirli: Kanser gibi görünmeyen yerlerden çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız
17:21Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
17:15Etiyopya Başbakanı Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya çağırdı
17:04Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü