https://tr.sputniknews.com/20210810/tokyo-olimpiyati-icin-cikarilan-barbie-serisinde-dogu-asyali-bebegin-olmamasi-tepki-cekti-1047469311.html

Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti

Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti

Son dönemde çeşitlilik ve kapsayıcılık kılıfı giydirilen Barbie bebeklerin Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan serisinden Doğu Asya temsiliyetinin dışlanması... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:34+0300

2021-08-10T17:34+0300

2021-08-10T17:48+0300

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mattel

2020 tokyo olimpiyatları

yaşam

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Oyuncak devi Mattel'in kadın güzelliği algısını Batı klişelerine uygun şekilde çocuklara dayatmakla eleştirilen Barbie bebeklerine siyasi doğruculuk adına yaptığı çeşitlilik ve kapsayıcılık makyajı döküldü. Irkçılığa karşı sesini yükselten Japon tenis yıldızı Naomi Osaka'yı ve Oxford-AstraZeneca aşısının mucidi Sarah Gilbert dahil sağlık sisteminin önde gelen kadınlarını onurlandıran Barbie serileri çıkaran Mattel, son olarak, haftasonunda biten Tokyo Olimpiyat Oyunları için de 5 bebek piyasaya sürdü. Japonya'nın evsahipliğindeki organizasyon vesilesiyle Olimpik programa yeni eklenen 5 spor dalını -beyzbol, spor tırmanış, karate, kaykay ve sörf- temsil eden 5 Barbie, yenilik ve kapsayıcılık sloganıyla iki sarışın, bir kumral, bir esmer, bir siyah bebekten oluşurken, içlerinde Doğu Asyalı bebek yer almaması tepki çekti. Mattel, 'kızların spora katılımını güçlendirmenin ve içlerindeki sporcuyu bulmalarının bir yolu' olarak sunduğu Tokyo Olimpiyatı Barbie serisiyle ilgili "Yeni spor dallarına vurgu yaparak yeni kuşakların Olimpiyat ruhuyla yetişmesi konusunda ilham kaynağı olacaktır” açıklamasını yaptı. Ancak ister kazara ister kasten Doğu Asyalıları yansıtmaması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Asya kökenli ABD'li atletler tarih yazarkenÇin'de yaşayan Hmong halkından gelen ve 3 yaşındayken ABD'ye göç eden Michigan eyaletinin Macomb ilçesi yetkilisi Mai Xiong, 'Asya temsiliyeti olmadığı için iki kızına Barbie bebek almayacağını' belirtti. Olimpiyat'a Uzakdoğu şehri Tokyo evsahipliği yaparken ve ABD'ye Olimpiyat madalyası getiren atletler arasında -artistik jimnastik bireysel genel tasnifte ilk altın kazanan Asya kökenli Amerikalı olan (Hmong) Sunisa Lee dahil- çok sayıda Asya kökenli bulunurken, Mattel'in Doğu Asyalı temsiliyetini nasıl unutabildiği de sorgulandı.Her yerde Tokyo damgası varkenJapon-Amerikalı görsel sanatçı Drue Kataoka, "Barbie'ye Japon karate üniforması giydirip her birine 'resmi Tokyo' damgası vurarak bir Asya ülkesine vurgu yapan Mattel, 'şimdiye kadarki en çeşitli oyuncak bebek serisini' lanse ederken Asyalı Amerikalıları görünmez kılıyor" diye yazdı. South China Morning Post'a konuşan Çinli-Amerikalı Jenna Wong, Mattel'in bu savsaklamasını 'saldırgan' bulduğunu söyledi. Wong, "Mattel'in seriye iki beyaz-sarışın bebek dahil ederken dünyanın o bölgesinden gelmiş gibi görünen bir Barbie'yi eklemeden Tokyo Olimpiyatları Barbie koleksiyonu hazırlaması, birçok yönden hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.Özel spor kıyafetleri ve ekipmanlarının yanısıra Tokyo 2020 logolu ceketler giydirilip kurdeleye geçirilmiş altın renkli plastik madalyalar takılan yeni Barbie serisi, Mattel'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları organizasyonuyla yaptığı resmi lisans anlaşmasının parçası.

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abd, çin, japonya, barbie, mattel, 2020 tokyo olimpiyatları