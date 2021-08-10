https://tr.sputniknews.com/20210810/turk-helikopterlerine-yeni-sistem-lazer-ile-tespit-edilecek-1047199859.html

Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Lazer Tabanlı Engel Tespit Sistemi ile helikopterler çok daha güvenli görev yapacak. Arazideki yapay ve doğal... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:50+0300

2021-08-10T12:50+0300

2021-08-10T12:50+0300

helikopter

lazer

türkiye savunma bakanlığı

helikopter engel tespit sistemi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında 2019'da helikopterlere entegre edilecek, lazer tabanlı aktif bir Helikopter Engel Tespit Sistemi'nin (HETS) geliştirilmesi için sözleşme imzalandı. Geçen sürede geliştirme çalışmaları tamamlanan HETS, ilk kez 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, AA muhabirine, bu dönemde helikopterlerin özellikle alçak uçuş yaparken güvenli seyrini tehdit eden pek çok engel bulunduğunu söyledi.Bu engellerin yüksek gerilim hatları, meteorolojik koşullar ya da birtakım yapay ve doğal engeller olarak özetlenebileceğini belirten Cankara, şu ifadeleri kullandı:'Bugün itibarıyla TSK'nın elinde aktif engel tanıma sistemleri yok'Havacılık endüstrisinin son yıllarda özellikle bu engelleri zamanında tespit edip pilota gösterebilen sistemler üzerinde yoğun çalışmalar yaptığını vurgulayan Cankara, şöyle konuştu:Elektrik tellerine öncelik verildiEngel tespitinde lazer teknolojilerinin önemli bir avantaj sağladığına işaret eden Cankara, çıplak gözle, radarla ya da kamerayla görülemeyecek derecede küçük fakat helikopter için engel teşkil edebilecek nesnelerin lazer teknolojisiyle algılanabildiğini ifade etti.Projede elektrik tellerinin algılanmasına öncelik verdiklerini aktaran Cankara, "Elektrik telleri, yüksek gerilim hatları aşağıdan bakıldığında çok rahat görünüyor ama yerden yükseldikçe hem bakış açısı hem de gün ışığı etkileri sebebiyle pilotlar tarafında çok rahat algılanamıyor. Geldiğimiz aşamada artık pilotlara özellikle gece uçuşu yaparken alçak uçuşta ya da yağmur, sis gibi kötü hava koşullarında güvenli seyir yapmasına izin verebilecek bir aktif engel tespit sistemini geliştirdik." ifadelerini kullandı.Sınır dışında da güvenli seyirSistemin öncelikle lazer ışın demetleri yaydığını ve çevresindeki nesnelerden gelen yansımaları topladığını anlatan Cankara, bu yansımalardan nesnelerin uzaklığı, yönü ve yüksekliğinin bulunduğunu dile getirdi.Bu bilgiler helikopterin uçuş bilgisiyle eşleştirildikten sonra çevrede tehdit olabilecek engellerin gerçek zamanlı olarak pilota gösterilebildiği bilgisini veren Cankara, şöyle konuştu:'Uçuş testleri başlıyor, tüm helikopterlere uygun'Gelecek aydan itibaren HETS ile Kara Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerle uçuş testlerine başlayacaklarını anlatan Cankara, şu değerlendirmede bulundu:Yangın söndürme görevinde de etkili olacakHETS'nin yangın söndürmede görev yapan helikopterler için de fayda sağlayacağını söyleyen Cankara, şunları kaydetti:"Özellikle şehir içi ve meskun mahallerde yapılan bu tür operasyonlarda elektrik telleri, yüksek gerilim hatları çok fazla gözüme çarpıyor. Helikopterler birbirine çok yakın uçuş yapabiliyor. Şu anda HETS baktığı yöndeki bütün engelleri kendi sensörleriyle gerçek zamanlı tespit edip pilotu uyarabiliyor o yüzden canlı bir sistem olduğu ve anında bu bilgileri verebildiği için bu tür operasyonlarda da çok değerli olacağına inanıyorum."

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helikopter, lazer, türkiye savunma bakanlığı, helikopter engel tespit sistemi