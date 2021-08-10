https://tr.sputniknews.com/20210810/ugur-sahin-ucuncu-doz-asinin-oldukca-yeterli-oldugunu-ve-guclu-koruma-sagladigini-biliyoruz-1045205039.html

Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz

Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz

BionTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Şahin, aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T01:21+0300

2021-08-10T01:21+0300

2021-08-10T12:36+0300

yaşam

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uğur şahin

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koronavirüs aşısı

varyant

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BionTech CEO'su Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında üçüncü dozun uygulanması ve oluşan varyantlara dair değerlendirmede bulundu.NTV'nin aktardığına göre Şahin, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor" dedi.BioNTech CEO'su, "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek güncelleme kararının 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.Değişiklik kararının zamanının uygun seçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz" diye konuştu.

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haberler, uğur şahin, biontech , koronavirüs aşısı, varyant