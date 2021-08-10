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Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz
Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz
BionTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Şahin, aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T01:21+0300
2021-08-10T12:36+0300
yaşam
haberler
koronavirüs
uğur şahin
biontech
koronavirüs aşısı
varyant
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BionTech CEO'su Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında üçüncü dozun uygulanması ve oluşan varyantlara dair değerlendirmede bulundu.NTV'nin aktardığına göre Şahin, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor"&nbsp;dedi.BioNTech CEO'su, "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek güncelleme kararının 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.Değişiklik kararının zamanının uygun seçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz" diye konuştu.
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haberler, uğur şahin, biontech , koronavirüs aşısı, varyant

Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz

01:21 10.08.2021 (güncellendi: 12:36 10.08.2021)
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKAUğur Şahin
Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
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BionTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Şahin, aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını belirtti.
BionTech CEO'su Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında üçüncü dozun uygulanması ve oluşan varyantlara dair değerlendirmede bulundu.
NTV'nin aktardığına göre Şahin, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor" dedi.
BioNTech CEO'su, "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek güncelleme kararının 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.
Değişiklik kararının zamanının uygun seçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz" diye konuştu.
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