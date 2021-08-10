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Ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan: Aşı pasaportları ABD'yi diktatörlüğe götürüyor
Ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan: Aşı pasaportları ABD'yi diktatörlüğe götürüyor
Amerikalı ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlüğe konulmaya başlanan 'aşı pasaportu' uygulamasının, ABD'yi diktatörlüğe 'bir... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T04:44+0300
2021-08-10T12:32+0300
haberler
yaşam
joe rogan
aşı pasaportu
koronavirüs aşısı
abd
diktatörlük
podcast
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Amerikalı ünlü podcast yayıncısı, UFC spikeri ve komedyen Joe Rogan, geçen hafta 'The Joe Rogan Experience' adlı podcast yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 'aşı pasaportu' uygulamasını eleştirdi.ABD'de, bu kuralları yalnızca 'aptal' insanların kabul edeceğini söyleyen Rogan, ABD'nin, kendi ifadesiyle 'gerçekten işe yarayan bir özyönetim deneyi' sayesinde 'dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük süper güç haline geldiğini' öne sürdü.Rogan, "Ve bunu nasıl yaptı? Özgürlük yoluyla. Çünkü insanlara özgürlük verdiğinizde, ne isterlerse yapmalarına izin veriyorsunuz; sahiden başarılı olmanın, büyümenin ve gelişmenin yollarını buluyorlar" diye konuştu.Aşı pasaportlarının ülkeyi 'bir adım daha diktatörlüğe yaklaştırdığını' vurgulayan Rogan, şöyle devam etti: "Politikacılara güç verir vermez - daha önce var olmayan herhangi bir güç - tarihsel olarak bundan vazgeçmezler. Kullanmak için yeni gerekçeler bulurlar.&nbsp;Tek duyduğunuz; 'Hastalığa yakalanmanızı bile engellemeyen bu aşıyı olun' yoksa gitmek istediğini yere gidemezsiniz... Bu gerçekten delilik."Dün itibarıyla sözgelimi podcast yayını yaklaşık 3.7 milyon dinleyiciye ulaşırken Rogan'a&nbsp;Donald Trump Jr.'dan da destek geldi.Rogan, geçen aylarda da aşılar konusunda tartışmalı açıklamalarda bulunarak, gençlerin aşılanmasına gerek olmadığı belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210407/abdde-teksas-valisinden-asi-pasaportlarini-yasaklama-karari-1044210157.html
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haberler, joe rogan, aşı pasaportu, koronavirüs aşısı, abd, diktatörlük, podcast

Ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan: Aşı pasaportları ABD'yi diktatörlüğe götürüyor

04:44 10.08.2021 (güncellendi: 12:32 10.08.2021)
© AFP 2021Joe Rogan
Joe Rogan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AFP 2021
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Amerikalı ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlüğe konulmaya başlanan 'aşı pasaportu' uygulamasının, ABD'yi diktatörlüğe 'bir adım daha yaklaştırdığını' dile getirdi.
Amerikalı ünlü podcast yayıncısı, UFC spikeri ve komedyen Joe Rogan, geçen hafta 'The Joe Rogan Experience' adlı podcast yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 'aşı pasaportu' uygulamasını eleştirdi.
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ABD'de Teksas Valisi'nden aşı pasaportlarını yasaklama kararı
7 Nisan, 02:44
ABD'de, bu kuralları yalnızca 'aptal' insanların kabul edeceğini söyleyen Rogan, ABD'nin, kendi ifadesiyle 'gerçekten işe yarayan bir özyönetim deneyi' sayesinde 'dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük süper güç haline geldiğini' öne sürdü.
Rogan, "Ve bunu nasıl yaptı? Özgürlük yoluyla. Çünkü insanlara özgürlük verdiğinizde, ne isterlerse yapmalarına izin veriyorsunuz; sahiden başarılı olmanın, büyümenin ve gelişmenin yollarını buluyorlar" diye konuştu.
Aşı pasaportlarının ülkeyi 'bir adım daha diktatörlüğe yaklaştırdığını' vurgulayan Rogan, şöyle devam etti: "Politikacılara güç verir vermez - daha önce var olmayan herhangi bir güç - tarihsel olarak bundan vazgeçmezler. Kullanmak için yeni gerekçeler bulurlar. Tek duyduğunuz; 'Hastalığa yakalanmanızı bile engellemeyen bu aşıyı olun' yoksa gitmek istediğini yere gidemezsiniz... Bu gerçekten delilik."
Dün itibarıyla sözgelimi podcast yayını yaklaşık 3.7 milyon dinleyiciye ulaşırken Rogan'a Donald Trump Jr.'dan da destek geldi.
Rogan, geçen aylarda da aşılar konusunda tartışmalı açıklamalarda bulunarak, gençlerin aşılanmasına gerek olmadığı belirtmişti.
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