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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T08:37+0300
2021-08-10T12:01+0300
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Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Uşak&nbsp;kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi" dedi.İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.
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türkiye, haberler, ağrı, uşak, otobüs, izmir, ankara

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

08:37 10.08.2021 (güncellendi: 12:01 10.08.2021)
© İHA / KÖKSAL KILINÇUşak'ta yolcu otobüsü devrildi
Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / KÖKSAL KILINÇ
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Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.
Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi" dedi.
İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.
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