https://tr.sputniknews.com/20210810/usakta-yolcu-otobusu-devrildi-30-yarali-1045205985.html

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T08:37+0300

2021-08-10T08:37+0300

2021-08-10T12:01+0300

türkiye

dünya

haberler

ağrı

uşak

otobüs

izmir

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206413_0:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_23118e82807f7f036c21e70781e4c8e0.jpg

Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi" dedi.İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.

ağrı

uşak

izmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, ağrı, uşak, otobüs, izmir, ankara