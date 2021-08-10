Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Memur için ilk zam teklifi belli oldu
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/venedikin-unlu-piazza-san-marco-meydanini-su-basti-1045205761.html
Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı
Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı
İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T06:59+0300
2021-08-10T12:05+0300
avrupa
dünya
haberler
italya
venedik
sel
piazza san marco meydanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205728_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7c89c37b04bc0b6e14cbd2502cfccf96.jpg
İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nda dün nadir görülen yaz seli meydana gelmesi sonucu ünlü meydan göle döndü.Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti.​Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla 'acqua alta' (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euro'luk hasar meydana gelmişti.
italya
venedik
piazza san marco meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205728_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_3331575f4836b6ad4478991de7ac18f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, haberler, italya, venedik, sel, piazza san marco meydanı

Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı

06:59 10.08.2021 (güncellendi: 12:05 10.08.2021)
© İHAİtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı.
İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA
Abone ol
İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı.
İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nda dün nadir görülen yaz seli meydana gelmesi sonucu ünlü meydan göle döndü.
Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti.
Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla 'acqua alta' (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euro'luk hasar meydana gelmişti.
010000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce