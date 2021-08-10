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https://tr.sputniknews.com/20210810/yangindan-kacmak-isterken-denize-atlayan-kopek-kurtarildi-1047252638.html
Yangından kaçmak isterken denize atlayan köpek kurtarıldı
Yangından kaçmak isterken denize atlayan köpek kurtarıldı
Marmaris'te çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçan köpeği, sahil güvenlik ekipleri kurtardı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T16:16+0300
2021-08-10T16:16+0300
2021-08-10T17:25+0300
köpek
marmaris
orman yangını
deniz
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçan köpek, kurtulmak için denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri, denizde yüzerek hayatta kalmaya çalışan köpeği kurtardı. Yaşananlar, kameralara yansıdı.
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köpek, marmaris, orman yangını, deniz
Yangından kaçmak isterken denize atlayan köpek kurtarıldı 16:16 10.08.2021 (güncellendi: 17:25 10.08.2021)
Marmaris'te çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçan köpeği, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçan köpek, kurtulmak için denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri, denizde yüzerek hayatta kalmaya çalışan köpeği kurtardı.
Yaşananlar, kameralara yansıdı.