https://tr.sputniknews.com/20210810/yavru-kedileri-kurekle-olduren-zanli-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1047182913.html

Yavru kedileri kürekle öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu

Yavru kedileri kürekle öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Bahçeşehir'de eşine saldırdığını iddia ettiği kedinin 3 yavrusunu kürekle vurarak öldüren zanlı 3 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:20+0300

2021-08-10T12:20+0300

2021-08-10T12:20+0300

istanbul

kedi

mahkeme

hapis cezası

yargılama

bahçeşehir

hapis

kemal akdağ

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İstanbul Bahçeşehir'de 3 yavru kediyi kürekle öldüren zanlının 3 yıla kadar hapsi istendi.İddiaya göre Kemal Dağhan Akdağ'ın eşi Aydın Akdağ, evlerinde besledikleri köpeği gezdirmeye çıkardığında bir kedinin saldırısına uğradı. Bunu gören Kemal A. inşaat küreğiyle kedi ve korumaya çalıştığı yavrularına vurdu.Olayda bir günlük yavrulardan biri site içerisinde öldü. İhbar üzerine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri siteye geldi.İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, anne kedi ve yaralanan 2 yavruyu tedavi altına aldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı, Kemal Akdağ gözaltına alındı. Anne kedinin tedavisi olumlu sonuç verse de 2 yavru kedi tedavileri sırasında hayatını kaybetti.'Hırs ve intikam amacıyla'Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın söz konusu kedinin eşine saldırmasından sonra tehlike geçmişken hırs ve intikam amacı ile özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılmayacağı vurgulandı.İddianamede şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz şüpheli Akdağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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