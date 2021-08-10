https://tr.sputniknews.com/20210810/yerhov-pilotlarimiz-elinden-geleni-yapti-turk-itfaiye-ekiplerinin-yaninda-mucadele-etti-1047435633.html
Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Pilotlarımız elinden geleni yaparak, Türk itfaiye ekiplerinin... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T17:21+0300
2021-08-10T17:21+0300
2021-08-10T17:21+0300
türkiye
rusya
ankara
türkiye
orman yangını
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
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Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin "Ülkenin birçok ilinde eş zamanlı ortaya çıkan orman yangınları, hızlı bir şekilde yayılıp turizm alanları dahil olmak üzere yerleşim yerlerine tehdit oluşturmaya başladı. Maalesef can kayıpları ve yaralananlar da var. Bundan dolayı Türk halkına en samimi taziye mesajlarımızı iletmek isterim" diye konuştu.Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye Rusya'dan özel yangın söndürme araçlarıyla donatılmış bir havacılık grubunun gönderildiğini belirten Yerhov, "Beş 'İlyuşin İl-76' tipi büyük uçak, üç 'Beriev Be-200' tipi eşsiz amfibi uçak ve üç helikopter dahil olmak üzere toplam olarak 11 adet özel teçhizat Türkiye topraklarında faaliyet gösterdi" açıklamalarında bulundu.'Pilotlarımız Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti'Gönderilen uçakların çok büyük bir iş başardığını dile getiren Yerhov, "Mesela beş 'İlyuşin İl-76' günde yaklaşık olarak 30 uçuş gerçekleştirerek orman yangınlarına 1,2 bin ton su bırakır. Her gün yaklaşık 60 uçuş yapan helikopterlerimiz 300 ton su bırakır. 'Beriev Be-200' tipi uçaklar ise her gün 90-100 defa havalanarak bin tona kadar su havadan bırakır. Pilotlarımız elinden geleni yaparak zaman esirgemeden özverili bir şekilde Türk itfaiye ekiplerinin yanında yangınlarla mücadele ediyordu. Rusya’nın bu zor anda Türkiye’nin yanında bulunup dost Türk halkına söz konusu tehdidin üstesinden gelmesinde yardımcı olduğundan memnuniyet duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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rusya, ankara, türkiye, orman yangını, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Pilotlarımız elinden geleni yaparak, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti" ifadelerini kullandı.
Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin "Ülkenin birçok ilinde eş zamanlı ortaya çıkan orman yangınları, hızlı bir şekilde yayılıp turizm alanları dahil olmak üzere yerleşim yerlerine tehdit oluşturmaya başladı. Maalesef can kayıpları ve yaralananlar da var. Bundan dolayı Türk halkına en samimi taziye mesajlarımızı iletmek isterim" diye konuştu.
Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye Rusya'dan özel yangın söndürme araçlarıyla
donatılmış bir havacılık grubunun gönderildiğini belirten Yerhov, "Beş 'İlyuşin İl-76' tipi büyük uçak, üç 'Beriev Be-200' tipi eşsiz amfibi uçak ve üç helikopter dahil olmak üzere toplam olarak 11 adet özel teçhizat Türkiye topraklarında faaliyet gösterdi
" açıklamalarında bulundu.
'Pilotlarımız Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti'
Gönderilen uçakların çok büyük bir iş başardığını dile getiren Yerhov, "Mesela beş 'İlyuşin İl-76' günde yaklaşık olarak 30 uçuş gerçekleştirerek orman yangınlarına 1,2 bin ton su bırakır. Her gün yaklaşık 60 uçuş yapan helikopterlerimiz 300 ton su bırakır. 'Beriev Be-200' tipi uçaklar ise her gün 90-100 defa havalanarak bin tona kadar su havadan bırakır. Pilotlarımız elinden geleni yaparak zaman esirgemeden özverili bir şekilde Türk itfaiye ekiplerinin yanında yangınlarla mücadele ediyordu. Rusya’nın bu zor anda Türkiye’nin yanında bulunup dost Türk halkına söz konusu tehdidin üstesinden gelmesinde yardımcı olduğundan memnuniyet duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.