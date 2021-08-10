Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/yerhov-pilotlarimiz-elinden-geleni-yapti-turk-itfaiye-ekiplerinin-yaninda-mucadele-etti-1047435633.html
Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Pilotlarımız elinden geleni yaparak, Türk itfaiye ekiplerinin... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T17:21+0300
2021-08-10T17:21+0300
türkiye
rusya
ankara
türkiye
orman yangını
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047385669_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7c12cbc35617e5f08221e3048062adb9.jpg
Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin "Ülkenin birçok ilinde eş zamanlı ortaya çıkan orman yangınları, hızlı bir şekilde yayılıp turizm alanları dahil olmak üzere yerleşim yerlerine tehdit oluşturmaya başladı. Maalesef can kayıpları ve yaralananlar da var. Bundan dolayı Türk halkına en samimi taziye mesajlarımızı iletmek isterim" diye konuştu.Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye Rusya'dan özel yangın söndürme araçlarıyla donatılmış bir havacılık grubunun gönderildiğini belirten Yerhov, "Beş 'İlyuşin İl-76' tipi büyük uçak, üç 'Beriev Be-200' tipi eşsiz amfibi uçak ve üç helikopter dahil olmak üzere toplam olarak 11 adet özel teçhizat Türkiye topraklarında faaliyet gösterdi" açıklamalarında bulundu.'Pilotlarımız Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti'Gönderilen uçakların çok büyük bir iş başardığını dile getiren Yerhov, "Mesela beş 'İlyuşin İl-76' günde yaklaşık olarak 30 uçuş gerçekleştirerek orman yangınlarına 1,2 bin ton su bırakır. Her gün yaklaşık 60 uçuş yapan helikopterlerimiz 300 ton su bırakır. 'Beriev Be-200' tipi uçaklar ise her gün 90-100 defa havalanarak bin tona kadar su havadan bırakır. Pilotlarımız elinden geleni yaparak zaman esirgemeden özverili bir şekilde Türk itfaiye ekiplerinin yanında yangınlarla mücadele ediyordu. Rusya’nın bu zor anda Türkiye’nin yanında bulunup dost Türk halkına söz konusu tehdidin üstesinden gelmesinde yardımcı olduğundan memnuniyet duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
türkiye
rusya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047385669_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_51bee3117553edad05cd617c90fd8ad5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ankara, türkiye, orman yangını, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti

17:21 10.08.2021
© İHA / MEVLÜT İŞLİAleksey Yerhov
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Pilotlarımız elinden geleni yaparak, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti" ifadelerini kullandı.
Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin "Ülkenin birçok ilinde eş zamanlı ortaya çıkan orman yangınları, hızlı bir şekilde yayılıp turizm alanları dahil olmak üzere yerleşim yerlerine tehdit oluşturmaya başladı. Maalesef can kayıpları ve yaralananlar da var. Bundan dolayı Türk halkına en samimi taziye mesajlarımızı iletmek isterim" diye konuştu.
Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye Rusya'dan özel yangın söndürme araçlarıyla donatılmış bir havacılık grubunun gönderildiğini belirten Yerhov, "Beş 'İlyuşin İl-76' tipi büyük uçak, üç 'Beriev Be-200' tipi eşsiz amfibi uçak ve üç helikopter dahil olmak üzere toplam olarak 11 adet özel teçhizat Türkiye topraklarında faaliyet gösterdi" açıklamalarında bulundu.

'Pilotlarımız Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti'

Gönderilen uçakların çok büyük bir iş başardığını dile getiren Yerhov, "Mesela beş 'İlyuşin İl-76' günde yaklaşık olarak 30 uçuş gerçekleştirerek orman yangınlarına 1,2 bin ton su bırakır. Her gün yaklaşık 60 uçuş yapan helikopterlerimiz 300 ton su bırakır. 'Beriev Be-200' tipi uçaklar ise her gün 90-100 defa havalanarak bin tona kadar su havadan bırakır. Pilotlarımız elinden geleni yaparak zaman esirgemeden özverili bir şekilde Türk itfaiye ekiplerinin yanında yangınlarla mücadele ediyordu. Rusya’nın bu zor anda Türkiye’nin yanında bulunup dost Türk halkına söz konusu tehdidin üstesinden gelmesinde yardımcı olduğundan memnuniyet duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
17:25Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da
17:23Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız
17:21Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
17:15Etiyopya Başbakanı Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya çağırdı
17:04Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü
17:04'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:46Avustralya’da Delta mutasyonundaki artış nedeniyle soruşturma başlatıldı
16:41Roseksimbank, Akkuyu NGS için koruma sistemi üretecek olan Tyajmaş’a 4.5 milyar rublelik kredi açtı
16:40Kadına şiddet davalarına bakan avukata sevgilisinden darp suçlaması
16:34Taliban, Afganistan'da yedinci vilayet başkentini ele geçirdi
16:28İmamoğlu: Bize oy versin vermesin 16 milyona metro yapıyoruz
16:25Gürcistan'da açık alanda maske zorunluluğu geri geldi
16:21İstanbul Sarıyer'de çıkan orman yangını söndürüldü
16:20Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
16:16Yangından kaçmak isterken denize atlayan köpek kurtarıldı
16:13Real Madrid, La Liga Başkanı'na dava açıyor
16:00Şahan Gökbakar, YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti
15:45CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'
15:41Rize'de heyelan: Okulun bahçesi çöktü
15:39Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda bir gemide patlama: İki kişi yaralandı