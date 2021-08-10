https://tr.sputniknews.com/20210810/yok-calismasini-tamamladi-erdogana-sundu-yksde-barajin-170e-dusurulmesi-gundemde-1047205061.html

YÖK çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde

YÖK çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 170'e düşürülmesi... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T14:33+0300

2021-08-10T14:33+0300

2021-08-10T14:33+0300

recep tayyip erdoğan

yök

baraj

üniversite

puan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63140a3eca487364d6e4f448ff93198c.jpg

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.Çok sayıda aday barajın altında kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.NTV'de yer alan habere göre Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi.Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.Son karar, yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacak. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

https://tr.sputniknews.com/20210810/sabah-gazetesi-yok-universite-sinavinda-baraj-altinda-kalan-gencler-icin-calismalara-basladi-1045206569.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, yök, baraj, üniversite, puan