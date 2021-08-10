Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210810/yok-calismasini-tamamladi-erdogana-sundu-yksde-barajin-170e-dusurulmesi-gundemde-1047205061.html
YÖK çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde
YÖK çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 170'e düşürülmesi... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T14:33+0300
2021-08-10T14:33+0300
recep tayyip erdoğan
yök
baraj
üniversite
puan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63140a3eca487364d6e4f448ff93198c.jpg
Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.Çok sayıda aday barajın altında kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.NTV'de yer alan habere göre Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi.Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.Son karar, yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacak. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20210810/sabah-gazetesi-yok-universite-sinavinda-baraj-altinda-kalan-gencler-icin-calismalara-basladi-1045206569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827297_92:0:1159:800_1920x0_80_0_0_1bc5f988a056ce9a86dd9e8d5ad32950.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, yök, baraj, üniversite, puan

YÖK çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde

14:33 10.08.2021
© AA / Özgün TiranYKS- AYT
YKS- AYT - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA / Özgün Tiran
Abone ol
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 170'e düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı ve konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.
Çok sayıda aday barajın altında kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.
NTV'de yer alan habere göre Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
DÜNYA
Sabah gazetesi: YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesi için çalışmalara başladı
10:36
Son karar, yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacak. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.
532013
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
15:45CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'
15:41Rize'de heyelan: Okulun bahçesi çöktü
15:39Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda bir gemide patlama: İki kişi yaralandı
15:35Polisi turist sandı: Taksim'den Şişli'ye 500 lira istedi
15:32ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’a baskı için Katar’a gitti
15:28Prof. Dr. Şenol: Turist alan illerde ciddi bir Kovid-19 vaka artışı var
15:23Almanya'da makinistler grev kararı aldı
15:14Rusya ile Çin’in hava ve kara güçlerinin katıldığı dev tatbikat başladı
15:14Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava
14:57Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Önce okullar açılmalı, en son okullar kapanmalı
14:45Rusya’da Navalnıy'ın iki destekçisi hakkında adli soruşturma başlatıldı
14:41Kuzey Ormanları Savunması: Marmara Denizi’nin fişini çekmiş durumdayız
14:35Almanya, Kovid-19 ile mücadelede yeni kurallar getiriyor
14:33YÖK çalışmasını tamamladı, Erdoğan'a sundu: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde
14:2214 kişilik minibüsten 28 kaçak göçmen çıktı
14:17Beşiktaş'tan Ghezzal paylaşımı: 'Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor'
14:13Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, Bitcoin ile ödeme kabul edecek
14:09Prof. Dr. Ünal: Türkiye, topraklarının sığınmacı cennetine dönüşmesine izin vermemelidir
14:02Bakan Pakdemirli: Ezine'deki yangın kontrol altına alındı
13:52Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı