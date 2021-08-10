https://tr.sputniknews.com/20210810/yunanistana-kacmak-isterken-yakalanan-4-feto-suphelisinden-3u-tutuklandi-1047181346.html

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

edirne

fetö

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şüpheli

tutuklanma

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Güvenlik güçlerince, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan E.Y, A.S, T.T. ve F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden E.Y, T.T. ve F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

edirne

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türkiye, edirne, fetö, mahkeme, tutuklama, şüpheli, tutuklanma