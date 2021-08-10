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https://tr.sputniknews.com/20210810/zift-birikintisinde-mahsur-kalan-kopegi-itfaiye-kurtardi---1047907377.html
Zift birikintisinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Zift birikintisinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kenarındaki asfalt zifti birikintisine düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:36+0300
2021-08-10T23:36+0300
2021-08-10T23:40+0300
yaşam
köpek
ağrı
itfaiye ekipleri
zift
itfaiyeci
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Ağrı karayolunun kenarında asfalt zifti birikintisinde bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtan ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları köpeği belediye bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti. Yaralı köpeğin burada tedavi altına alındığı belirtildi.
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köpek, ağrı, itfaiye ekipleri, zift, itfaiyeci
Zift birikintisinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı 23:36 10.08.2021 (güncellendi: 23:40 10.08.2021)
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kenarındaki asfalt zifti birikintisine düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı karayolunun kenarında asfalt zifti birikintisinde bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtan ekipler,
2 saatlik
çalışmayla kurtardıkları
köpeği belediye bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti.
Yaralı köpeğin burada
tedavi altına alındığı
belirtildi.