https://tr.sputniknews.com/20210810/zift-birikintisinde-mahsur-kalan-kopegi-itfaiye-kurtardi---1047907377.html

Zift birikintisinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Zift birikintisinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kenarındaki asfalt zifti birikintisine düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T23:36+0300

2021-08-10T23:36+0300

2021-08-10T23:40+0300

yaşam

köpek

ağrı

itfaiye ekipleri

zift

itfaiyeci

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Ağrı karayolunun kenarında asfalt zifti birikintisinde bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtan ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları köpeği belediye bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti. Yaralı köpeğin burada tedavi altına alındığı belirtildi.

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köpek, ağrı, itfaiye ekipleri, zift, itfaiyeci