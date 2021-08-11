https://tr.sputniknews.com/20210811/2021-dikey-gecis-sinavi-dgs-sonuclari-aciklandi-1047927902.html

2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T14:40+0300

2021-08-11T14:40+0300

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türkiye

ösym

sınav

tercih

dikey geçiş sınavı (dgs)

sınav soruları

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Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşmişti.DGS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonucunu görüntülemek isteyenler bu adres üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonucuna ulaşabiliyor.DGS tercihleri ne zaman başlayacak?Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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ösym, sınav, tercih, dikey geçiş sınavı (dgs), sınav soruları