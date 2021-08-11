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https://tr.sputniknews.com/20210811/abd-baskani-biden-afganistandan-cekilme-kararimdan-pisman-degilim-1047908750.html
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim
ABD Başkanı Biden, Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine rağmen ülkeden çekilme kararından pişman olmadığını ifade... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T00:15+0300
2021-08-11T00:15+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
joe biden
andrew cuomo
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ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Senato'da onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu tasarının altyapı sistemlerinin geliştirilmesi için fırsat sağlayacağını belirten Biden, ulusal altyapının güçlendirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.Biden, altyapı tasarısının yılda 400 bin dolardan az kazananlar için vergileri bir kuruş dahi artırmayacağını yineleyerek, paketteki yatırımların uzun vadede daha fazla istihdam, verimlilik ve büyüme sağlayacağını aktardı. Başkan Biden, "Wall Street'te tahminde bulunanlar, gelecek 10 yıl içinde ekonomimizin trilyonlarca dolar genişleyeceğini ve halihazırda beklenenin ötesinde yılda 2 milyon ilave iş yaratacağını öngörüyor" dedi.Altyapı tasarısının iki partinin birlikte çalışabileceğini gösterdiğini ifade eden Biden, "Ekonomimizin kalbindeki tıkanmış arterler açılacak. Altyapı paketi ulaşım maliyetlerini, aileler ve işletmeler için genel maliyetleri azaltacak" diye konuştu.'Kararımdan pişman değilim'Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, New York Valisi Andrew Cuomo’nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin sorulması üzerine "Valinin kararına saygı duyuyorum" yanıtını verdi.Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine ilişkin bir soru üzerine ise Biden, 20 yılda trilyonlarca dolar harcadıklarını, 300 binden fazla Afgan kuvvetini modern ekipmanlarla donattıklarını ve eğittiklerini anımsattı.Biden, Afgan liderlerin ulusları için savaşmak amacıyla bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yakın hava desteği sağlayarak, hava kuvvetlerinin çalışır durumda olduğundan emin olarak, kuvvetlerine yiyecek ve ekipman ikmali yaparak ve tüm maaşlarını ödeyerek verdiğimiz taahhütleri tutmaya devam etmemiz konusunda ısrar edeceğim ama savaşmayı istemek zorundalar" dedi.Afgan liderlerin siyasi olarak bir araya gelmeleri gerektiğinin farkına varmaya başladıklarını düşündüğünü belirten Biden, "Taahhüdümüzü tutacağız ama kararımdan pişman değilim" ifadelerini kullandı.Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesiABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 8 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 26'sını halen kontrolünde tutuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210810/ingiltere-savunma-bakani-afganistanda-kalma-cagrimiza-hicbir-nato-ulkesi-ilgilenmedi-1045205376.html
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abd, afganistan, taliban, joe biden, andrew cuomo

ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim

00:15 11.08.2021
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Biden, Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine rağmen ülkeden çekilme kararından pişman olmadığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Senato'da onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu tasarının altyapı sistemlerinin geliştirilmesi için fırsat sağlayacağını belirten Biden, ulusal altyapının güçlendirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.
Biden, altyapı tasarısının yılda 400 bin dolardan az kazananlar için vergileri bir kuruş dahi artırmayacağını yineleyerek, paketteki yatırımların uzun vadede daha fazla istihdam, verimlilik ve büyüme sağlayacağını aktardı. Başkan Biden, "Wall Street'te tahminde bulunanlar, gelecek 10 yıl içinde ekonomimizin trilyonlarca dolar genişleyeceğini ve halihazırda beklenenin ötesinde yılda 2 milyon ilave iş yaratacağını öngörüyor" dedi.
Altyapı tasarısının iki partinin birlikte çalışabileceğini gösterdiğini ifade eden Biden, "Ekonomimizin kalbindeki tıkanmış arterler açılacak. Altyapı paketi ulaşım maliyetlerini, aileler ve işletmeler için genel maliyetleri azaltacak" diye konuştu.
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'Kararımdan pişman değilim'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, New York Valisi Andrew Cuomo’nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin sorulması üzerine "Valinin kararına saygı duyuyorum" yanıtını verdi.
Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine ilişkin bir soru üzerine ise Biden, 20 yılda trilyonlarca dolar harcadıklarını, 300 binden fazla Afgan kuvvetini modern ekipmanlarla donattıklarını ve eğittiklerini anımsattı.
Biden, Afgan liderlerin ulusları için savaşmak amacıyla bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yakın hava desteği sağlayarak, hava kuvvetlerinin çalışır durumda olduğundan emin olarak, kuvvetlerine yiyecek ve ekipman ikmali yaparak ve tüm maaşlarını ödeyerek verdiğimiz taahhütleri tutmaya devam etmemiz konusunda ısrar edeceğim ama savaşmayı istemek zorundalar" dedi.
Afgan liderlerin siyasi olarak bir araya gelmeleri gerektiğinin farkına varmaya başladıklarını düşündüğünü belirten Biden, "Taahhüdümüzü tutacağız ama kararımdan pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.
ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.
Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 8 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.
Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 26'sını halen kontrolünde tutuyor.
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