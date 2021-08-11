https://tr.sputniknews.com/20210811/abd-disisleri-bakanligi-afganistandaki-siddet--talibanin-anlasmadaki-sozleriyle-uyusmuyor-1047910080.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddet, Taliban'ın anlaşmadaki sözleriyle uyuşmuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddet, Taliban'ın anlaşmadaki sözleriyle uyuşmuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın ülkede neden olduğu şiddet seviyesinin ABD ile örgüt arasında yapılan anlaşmayla tutarsız olduğunu... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T01:01+0300

2021-08-11T01:01+0300

2021-08-11T01:01+0300

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ned price

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Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

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abd, afganistan, taliban, abd dışişleri bakanlığı, ned price