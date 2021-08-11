https://tr.sputniknews.com/20210811/abd-hastalik-kontrol-ve-onleme-merkezlerinden-hamilelere-asi-tavsiyesi-1047952422.html

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden hamilelere aşı tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden hamilelere aşı tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik nedeniyle Kovid-19 aşısı olmayan kadınların korona virüs nedeniyle düşük, ölü doğum ve ciddi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T23:51+0300

2021-08-11T23:51+0300

2021-08-11T23:51+0300

koronavirüs

abd

hamile

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri koronavirüs aşısı olmayan tüm hamile kadınlara Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye etti. CDC Direktörü Dr. Rochelle Wallansky yaptığı açıklamada, "aşıların güvenli ve etkili" olduğunu belirterek, "Son derece bulaşıcı delta varyantıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, aşılanmamış hamileler arasında Kovid-19'un ciddi sonuçlarınıgördüğümüz için acil bir şekilde aşılamayı artırıyoruz" dedi.CDC, aşı kılavuzunu ABD'de Delta mutasyonu nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarındaki artışın ardından güncelledi. CDC'nin hamilelerin aşılanmasına ilişkin güncellediği kılavuza göre, hamilelik nedeniyle aşı olmayan kadınların, Kovid-19’a bağlı düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıkları belirtildi. CDC'nin yeni tavsiyesine göre aşılamanın, emziren anneler ve hamile kalmayı planlayan kadınlar için de geçerli olduğu belirtildi.Hamileler arasında aşılama yüzde 23CDC'nin Üreme Sağlığı Bölümü'nde Acil Durum Hazırlık ve Müdahale ekibinin ekip lideri Sascha Ellington ise yaptığı açıklamada, hamile kadınlarda aşılamanın düşük olduğunu ve hamileler arasında aşılama oranının sadece yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığını aktardı.Hamileler arasında aşılamayı arttırmak istediklerini belirten Ellington, "Kadınların korunmasını istiyoruz. Herhangi bir güvenlik riski görmüyoruz ve bu nedenle aşılamanın faydaları, potansiyel veya bilinmeyen risklerden gerçekten daha ağır basıyor” dedi.'Doğurganlıkla ilgili yayılan efsanelerin farkındayız'Ellington ayrıca, aşı hakkındaki dezenformasyonlara değinerek, "Doğurganlıkla ilgili yayılan efsanelerin farkındayız. Bunlar herhangi bir kanıta dayanmıyor. Bunu destekleyen hiçbir bilim yok" ifadelerini kullandı.2 bin 500 kadın üzerinde araştırma yapıldıCDC'nin 2 bin 500 kadın üzerinde yaptığı güncel bir araştırmanın verilerine göre, 20 haftalık hamilelikten önce en az bir doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı olanların düşük yapma riskinde herhangi bir artış olmadığı belirtildi.Düşük yapma oranı yüzde 13Araştırmaya göre, hamile kadınların yaklaşık yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığı belirtilirken, aşılananlar arasında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşük oranının bulunduğu aktarıldı.Aşı yeni doğanlarda bir miktar koruma sağlayabilirUzmanlar, Covid-19 aşılarının onaylanmasına yol açan çalışmalara hamile kadınların dahil edilmemiş olmasına rağmen, aşıların onlar için de güvenli olduğunu ve hamilelik sırasında verildiğinde yeni doğan bebeklere bir miktar koruma sağlayabileceğini belirtti.Bazı uzmanlar ise, Delta mutasyonunun hamile kadınlarda virüsün diğer mutasyonlarından daha şiddetli semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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abd, hamile, koronavirüs, koronavirüs aşısı