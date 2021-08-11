ABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Pentagon’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “576. Test Filosu pilotları, Minuteman III füzesinin test fırlatışını gerçekleştirmek için Space Launch Delta-30’dan misyon ortaklarımızla birlikte çalıştı” diye yazıldı.Açıklamada, bu tür denemelerin böyle silahların savaşa hazır olma durumunu takip etme fırsatını verdiği ve ABD’nin müttefiklerine “nükleer caydırma araçlarının güvenli, güvenilir ve etkili” olduğunu gösterdiği kaydedildi.Halihazırda Minuteman III, ABD ordusunun hizmetindeki tek kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. Açık kaynaklar, ABD’nin elinde 450 adet Minuteman III füzesinin bulunduğunu gösteriyor. Füze, 12 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesinin gerçekleştirildiğini belirtti.
Pentagon’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “576. Test Filosu pilotları, Minuteman III füzesinin test fırlatışını gerçekleştirmek için Space Launch Delta-30’dan misyon ortaklarımızla birlikte çalıştı” diye yazıldı.
Açıklamada, bu tür denemelerin böyle silahların savaşa hazır olma durumunu takip etme fırsatını verdiği ve ABD’nin müttefiklerine “nükleer caydırma araçlarının güvenli, güvenilir ve etkili” olduğunu gösterdiği kaydedildi.
Halihazırda Minuteman III, ABD ordusunun hizmetindeki tek kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. Açık kaynaklar, ABD’nin elinde 450 adet Minuteman III füzesinin bulunduğunu gösteriyor. Füze, 12 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip