https://tr.sputniknews.com/20210811/abd-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1047948467.html

ABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

ABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesinin gerçekleştirildiğini belirtti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T21:43+0300

2021-08-11T21:43+0300

2021-08-11T21:43+0300

savunma

abd

kıtalararası balistik füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1043118849_0:16:2001:1141_1920x0_80_0_0_620701921a498c9e2705b34d51225284.jpg

Pentagon’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “576. Test Filosu pilotları, Minuteman III füzesinin test fırlatışını gerçekleştirmek için Space Launch Delta-30’dan misyon ortaklarımızla birlikte çalıştı” diye yazıldı.Açıklamada, bu tür denemelerin böyle silahların savaşa hazır olma durumunu takip etme fırsatını verdiği ve ABD’nin müttefiklerine “nükleer caydırma araçlarının güvenli, güvenilir ve etkili” olduğunu gösterdiği kaydedildi.Halihazırda Minuteman III, ABD ordusunun hizmetindeki tek kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. Açık kaynaklar, ABD’nin elinde 450 adet Minuteman III füzesinin bulunduğunu gösteriyor. Füze, 12 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kıtalararası balistik füze