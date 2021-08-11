https://tr.sputniknews.com/20210811/abdde-koronavirus-nedeniyle-hastaneye-yatislar-son-6-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1047949631.html

ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük hastaneye yatan hasta sayısı son 6 ayın en yüksek rakamlarına ulaştı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T22:14+0300

2021-08-11T22:14+0300

2021-08-11T22:14+0300

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abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc)

koronavirüs

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ağustos verilerine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı günlük 9 binin üzerine çıktı.Temmuzda hızla yükselmeye başlayan Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı, CDC'nin en son güncellendiği 8 Ağustos'ta 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti.Hastanelere başvuran Kovid-19'lu hasta sayısı, en son şubatın ilk haftasında 9 binli rakamlara ulaştıktan sonra azalan bir ivmeyle 20 Haziran'da 1575'e kadar düşmüştü.En yüksek rakamlar Teksas'taABD genelinde Kovid-19 sebebiyle hastanede tedavi altına alınan hasta sayısında en yüksek rakamların ise Teksas eyaletine ait olduğu bildirildi.Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalet hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 10 binin üzerinde hasta olduğu bilgisini paylaşırken, bu rakamın en son 4 Şubat'ta 10 bin 259'a ulaştığı vurgulandı.Eyalet yetkilileri, yeni eğitim dönemi başlangıcından itibaren öğrencilerin kapalı mekanlarda ve otobüslerde maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.'Eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut'Arkansas Valisi Asa Hutchinson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda günlük en büyük artışı gördük. Şu anda eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut" ifadelerini kullandı.ABD'de federal verilere göre, Kovid-19 vakalarının günlük ortalaması da geçen hafta yüzde 25'lik bir artışla 110 binin üzerine çıkmıştı.Ülkede geçen hafta 770 binden fazla vaka bildirimi yapılırken, bunun son aylardaki en yüksek haftalık rakam olduğu belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210811/abdden-israil-ve-fransa-dahil-8-ulkeye-seyahat-etmeyin-uyarisi-1047910736.html

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abd, teksas, hastane, abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), koronavirüs