Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210811/abdde-koronavirus-nedeniyle-hastaneye-yatislar-son-6-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1047949631.html
ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük hastaneye yatan hasta sayısı son 6 ayın en yüksek rakamlarına ulaştı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T22:14+0300
2021-08-11T22:14+0300
dünya
abd
teksas
hastane
abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc)
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146325_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_8bf38c3c301a9c7b3d6491c06f5a6ad3.jpg
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ağustos verilerine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı günlük 9 binin üzerine çıktı.Temmuzda hızla yükselmeye başlayan Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı, CDC'nin en son güncellendiği 8 Ağustos'ta 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti.Hastanelere başvuran Kovid-19'lu hasta sayısı, en son şubatın ilk haftasında 9 binli rakamlara ulaştıktan sonra azalan bir ivmeyle 20 Haziran'da 1575'e kadar düşmüştü.En yüksek rakamlar Teksas'taABD genelinde Kovid-19 sebebiyle hastanede tedavi altına alınan hasta sayısında en yüksek rakamların ise Teksas eyaletine ait olduğu bildirildi.Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalet hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 10 binin üzerinde hasta olduğu bilgisini paylaşırken, bu rakamın en son 4 Şubat'ta 10 bin 259'a ulaştığı vurgulandı.Eyalet yetkilileri, yeni eğitim dönemi başlangıcından itibaren öğrencilerin kapalı mekanlarda ve otobüslerde maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.'Eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut'Arkansas Valisi Asa Hutchinson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda günlük en büyük artışı gördük. Şu anda eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut" ifadelerini kullandı.ABD'de federal verilere göre, Kovid-19 vakalarının günlük ortalaması da geçen hafta yüzde 25'lik bir artışla 110 binin üzerine çıkmıştı.Ülkede geçen hafta 770 binden fazla vaka bildirimi yapılırken, bunun son aylardaki en yüksek haftalık rakam olduğu belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210811/abdden-israil-ve-fransa-dahil-8-ulkeye-seyahat-etmeyin-uyarisi-1047910736.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146325_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_05821c29fc0fbd72174b4dffe68b568c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, hastane, abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), koronavirüs

ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde

22:14 11.08.2021
© REUTERS / Shannon StapletonABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
Abone ol
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük hastaneye yatan hasta sayısı son 6 ayın en yüksek rakamlarına ulaştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ağustos verilerine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı günlük 9 binin üzerine çıktı.
Temmuzda hızla yükselmeye başlayan Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı, CDC'nin en son güncellendiği 8 Ağustos'ta 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti.
Hastanelere başvuran Kovid-19'lu hasta sayısı, en son şubatın ilk haftasında 9 binli rakamlara ulaştıktan sonra azalan bir ivmeyle 20 Haziran'da 1575'e kadar düşmüştü.

En yüksek rakamlar Teksas'ta

ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle hastanede tedavi altına alınan hasta sayısında en yüksek rakamların ise Teksas eyaletine ait olduğu bildirildi.
Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalet hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 10 binin üzerinde hasta olduğu bilgisini paylaşırken, bu rakamın en son 4 Şubat'ta 10 bin 259'a ulaştığı vurgulandı.
Eyalet yetkilileri, yeni eğitim dönemi başlangıcından itibaren öğrencilerin kapalı mekanlarda ve otobüslerde maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.

'Eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut'

Arkansas Valisi Asa Hutchinson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda günlük en büyük artışı gördük. Şu anda eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut" ifadelerini kullandı.
ABD'de federal verilere göre, Kovid-19 vakalarının günlük ortalaması da geçen hafta yüzde 25'lik bir artışla 110 binin üzerine çıkmıştı.
Ülkede geçen hafta 770 binden fazla vaka bildirimi yapılırken, bunun son aylardaki en yüksek haftalık rakam olduğu belirtilmişti.
ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
DÜNYA
ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı
01:41
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:14ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
22:11Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
22:00Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
21:51Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
21:51Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:43ABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
21:28Yunanistan Parlamentosu’nun Rodop milletvekili İlhan Ahmet: Bizde yardım istememek tuhaf karşılanır
21:25Belarus’tan ABD’ye Minsk’teki diplomat sayısını 5’e indirme önerisi
21:15Erdoğan: Herkes bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir
21:05BM: Afganistan'da çatışmalar nedeniyle bu yılın başından beri yaklaşık 390 bin kişi yerinden edildi
21:00Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi
20:58MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 67'si sınırların göçmenlere tamamen kapatılmasını istiyor
20:45Bursa'da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı
20:20Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti
20:16Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi
19:52Sağlık Bakanı: Tüm okullarımız zamanında açılacaktır
19:46Rus Dışişleri’nden Kiev’in ‘ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilsin’ açıklamasına tepki
19:39İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgelerindeki vatandaşlara 'güvenli bölgeleri terk etmeme' çağrısı
19:38Lübnan'da Merkez Bankası artık akaryakıtı sübvanse edemeyeceğini bildirdi
19:36Pakistan'dan Kabil'e soru: Afgan güçlerinin yeniden inşası için aldığınız 2 trilyon dolar nerede?