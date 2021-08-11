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https://tr.sputniknews.com/20210811/abddeki-27-senatorden-turk-iha-ve-sihalari-icin-mektup-1047917647.html
ABD'de 27 senatörden Türk İHA ve SİHA'ları için mektup
ABD'de 27 senatörden Türk İHA ve SİHA'ları için mektup
Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazan 27 Kongre üyesi, Türkiye'nin ürettiği drone'ların ABD çıkarlarını tehdit ettiğini savundu: "SİHA'lar istikrarsızlıkları... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:19+0300
2021-08-11T10:28+0300
rusya
abd
iha
antony blinken
mektup
s-400
siha
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Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulayan ve Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'de, 27 Kongre üyesi bir mektup yazdı. Dışişleri Antony Blinken'a gönderilen mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin imzası var.Milliyet'in aktardığına göre iki sayfalık mektup "Bizler ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit eden, yeryüzünün birçok bölgesinde istikrarsızlığa yol açan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" cümlesiyle başlıyor. Onlarca yıllık yakın işbirliğine rağmen Rusya S-400 füze hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesiyle Türkiye'nin bu işbirliğini ihlal ettiği savunulan mektupta, Ankara'yı hedef alan CAATSA yaptırımları hatırlatıldı. Gelen haberlerin Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 almak için kararlı olduğunu gösterdiğinin kaydedildiği mektupta, Ankara'nın aynı zamanda NATO üyelerine karşı adımlar atmayı sürdürdüğü de iddia edildi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen söz konusu hamleleri yaptığını belirten senatörler, benzer davranışların çabucak çoğalan insansız hava araçlarını da kapsadığını yazdı. 27 temsilcinin imzası bulunan metinde, Türkiye'nin geçen yıl 27 Eylül'de başlayan Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Azerbaycan'a SİHA sevk etmesi de yer aldı. Suriye'de ABD'nin partneri YPG'ye karşı da SİHA'ların kullanıldığını vurgulayan senatörler, Libya'daki iç savaşta da Türk SİHA'larının rol aldığını belirtti. Polonya ve Pakistan ile SİHA'ların satışı için anlaşıldığını kaydeden senatörler, Rusya ve Pakistan ile ise ortak SİHA ve dronesavar savunma sistemi üretimi için görüşmeler yapıldığını yazdı: "Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük."Bayraktar TB2 SİHA'ların Dağlık Karabağ'dan gelen kanıtlarla Amerikan teknolojisi ve parçaları kullandığının kanıtlandığını savunan ABD'li siyasetçiler, Türkiye'ye teknoloji transferinin CAATSA yaptırımlarına aykırı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısı isteyen 27 Kongre üyesi, ABD'nin SİHA'larda kullanılan parçaların ihracatını derhal askıya almasını talep etti. Mektupta imzası bulunan Demokrat David Cicilline ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, temmuz ayında da yine benzer bir mektup kaleme alıp Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatının durdurulmasını istemişti. Metni imzalayan diğer isimler şöyle: Colin Allred, Don Bacon, Judy Chu, Ted Deutch, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Al Green, Raja Krishnamoorthi, Barbara Lee, Zoe Lofgren, Carolyn Maloney, Brian Mast, James McGovern, Grace Meng, Frank Pallone, Chris Papas, John Sarbanes, Adam Schiff, Brad Schneider, Brad Sherman, Jackie Speier, Dina Titus, Norma Torres, David Valadao ve Michael Waltz.
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rusya, abd, iha, antony blinken, mektup, s-400, siha

ABD'de 27 senatörden Türk İHA ve SİHA'ları için mektup

10:19 11.08.2021 (güncellendi: 10:28 11.08.2021)
© AAANKA-SİHA
ANKA-SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazan 27 Kongre üyesi, Türkiye'nin ürettiği drone'ların ABD çıkarlarını tehdit ettiğini savundu: "SİHA'lar istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük. ABD'den Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatı derhal durdurulsun."
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulayan ve Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'de, 27 Kongre üyesi bir mektup yazdı.
Dışişleri Antony Blinken'a gönderilen mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin imzası var.
Milliyet'in aktardığına göre iki sayfalık mektup "Bizler ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit eden, yeryüzünün birçok bölgesinde istikrarsızlığa yol açan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" cümlesiyle başlıyor.
Onlarca yıllık yakın işbirliğine rağmen Rusya S-400 füze hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesiyle Türkiye'nin bu işbirliğini ihlal ettiği savunulan mektupta, Ankara'yı hedef alan CAATSA yaptırımları hatırlatıldı.
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Gelen haberlerin Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 almak için kararlı olduğunu gösterdiğinin kaydedildiği mektupta, Ankara'nın aynı zamanda NATO üyelerine karşı adımlar atmayı sürdürdüğü de iddia edildi.
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen söz konusu hamleleri yaptığını belirten senatörler, benzer davranışların çabucak çoğalan insansız hava araçlarını da kapsadığını yazdı.
27 temsilcinin imzası bulunan metinde, Türkiye'nin geçen yıl 27 Eylül'de başlayan Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Azerbaycan'a SİHA sevk etmesi de yer aldı. Suriye'de ABD'nin partneri YPG'ye karşı da SİHA'ların kullanıldığını vurgulayan senatörler, Libya'daki iç savaşta da Türk SİHA'larının rol aldığını belirtti.
Polonya ve Pakistan ile SİHA'ların satışı için anlaşıldığını kaydeden senatörler, Rusya ve Pakistan ile ise ortak SİHA ve dronesavar savunma sistemi üretimi için görüşmeler yapıldığını yazdı: "Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük."
Bayraktar TB2 SİHA'ların Dağlık Karabağ'dan gelen kanıtlarla Amerikan teknolojisi ve parçaları kullandığının kanıtlandığını savunan ABD'li siyasetçiler, Türkiye'ye teknoloji transferinin CAATSA yaptırımlarına aykırı olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısı isteyen 27 Kongre üyesi, ABD'nin SİHA'larda kullanılan parçaların ihracatını derhal askıya almasını talep etti.
Mektupta imzası bulunan Demokrat David Cicilline ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, temmuz ayında da yine benzer bir mektup kaleme alıp Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatının durdurulmasını istemişti.
Metni imzalayan diğer isimler şöyle: Colin Allred, Don Bacon, Judy Chu, Ted Deutch, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Al Green, Raja Krishnamoorthi, Barbara Lee, Zoe Lofgren, Carolyn Maloney, Brian Mast, James McGovern, Grace Meng, Frank Pallone, Chris Papas, John Sarbanes, Adam Schiff, Brad Schneider, Brad Sherman, Jackie Speier, Dina Titus, Norma Torres, David Valadao ve Michael Waltz.
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