https://tr.sputniknews.com/20210811/abdden-israil-ve-fransa-dahil-8-ulkeye-seyahat-etmeyin-uyarisi-1047910736.html

ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi 'tüm seyahatlerden kaçının'... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T01:41+0300

2021-08-11T01:41+0300

2021-08-11T01:41+0300

dünya

abd

fransa

israil

seyahat uyarısı

koronavirüs

kovid-19

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısını güncelledi.Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, 'tüm seyahatlerden kaçının' tavsiyesinin verildiği 'yüksek riskli ülkeler' listesine dahil edildi.ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.

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abd, fransa, israil, seyahat uyarısı, koronavirüs, kovid-19