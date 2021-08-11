https://tr.sputniknews.com/20210811/abdden-israil-ve-fransa-dahil-8-ulkeye-seyahat-etmeyin-uyarisi-1047910736.html
ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi 'tüm seyahatlerden kaçının'... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T01:41+0300
2021-08-11T01:41+0300
2021-08-11T01:41+0300
dünya
abd
fransa
israil
seyahat uyarısı
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101338/96/1013389622_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b51fc1da4efe6274ca2a0fb932010d1d.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısını güncelledi.Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, 'tüm seyahatlerden kaçının' tavsiyesinin verildiği 'yüksek riskli ülkeler' listesine dahil edildi.ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.
fransa
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Haber bandı
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101338/96/1013389622_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_39892ff6d723d6fa9cdff0412d3004fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, fransa, israil, seyahat uyarısı, koronavirüs, kovid-19
ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi 'tüm seyahatlerden kaçının' tavsiyesinin verildiği 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı
, Kovid-19
vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısı
nı güncelledi.
Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, 'tüm seyahatlerden kaçının' tavsiyesinin verildiği 'yüksek riskli ülkeler' listesine dahil edildi.
ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.
ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.