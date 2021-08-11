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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210811/adiyamanda-68-ev-karantinaya-alindi-1047923530.html
Adıyaman'da 68 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 68 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 68 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T13:03+0300
2021-08-11T13:03+0300
2021-08-11T13:03+0300
koronavirüs
adıyaman
adıyaman valiliği
koronavirüs
kovid-19
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Adıyaman'da 68 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 68 ev karantinaya alındı.
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adıyaman, adıyaman valiliği, koronavirüs, kovid-19
Adıyaman'da 68 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 68 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman
'da 68 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tedbirleri
kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine,
İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 68 ev karantinaya alındı.