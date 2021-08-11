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AFAD: Sinop'ta sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor
AFAD: Sinop'ta sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Sinop ve Bartın'da meydana gelen... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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sinop
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Açıklamada, Sinop şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olan yağışların bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığı, mahsur kalan vatandaşlar için ilgili kurumlarca araç ve personel görevlendirildiği belirtildi.Sinop Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, belediye itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği duyuruldu.Açıklamada, Bartın'da Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edildiği, Ulus İlçesi’ne bağlı 12 köye elektrik verilemediği vurgulandı.
türkiye
sinop
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türkiye, sinop, sel, bartın, sel felaketi

AFAD: Sinop'ta sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

14:32 11.08.2021 (güncellendi: 14:39 11.08.2021)
© İHA / YUNUS CELAL ARAZSinop'ta sel
Sinop'ta sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA / YUNUS CELAL ARAZ
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel ve heyelanla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Sinop şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olan yağışların bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığı, mahsur kalan vatandaşlar için ilgili kurumlarca araç ve personel görevlendirildiği belirtildi.
Sinop Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, belediye itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Bartın'da Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edildiği, Ulus İlçesi’ne bağlı 12 köye elektrik verilemediği vurgulandı.
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