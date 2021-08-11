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https://tr.sputniknews.com/20210811/afganistanda-9-vilayet-merkezi-talibanin-elinde-1047915921.html
Afganistan'da 9 vilayet merkezi Taliban'ın elinde
Afganistan'da 9 vilayet merkezi Taliban'ın elinde
Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T09:24+0300
2021-08-11T09:45+0300
afganistan
taliban
vilayet
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Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti. Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkezi Feyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi. Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti. Hıradmand, Taliban'ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti. Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın eline geçmişti. Cumhurbaşkanı Gani, siyasi liderle kuzeyde Afganistan'ın kuzeyinde vilayet merkezlerinin peş peşe Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentine gitti. Belh Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin, siyasi lider ve Belh yerel yetkilileriyle güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi. Açıklamada, kuzeydeki güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi. Öte yandan Raşid Dostum'un basın sorumlusu Habiburahman Kuyaş, toplantıda, Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade etti. Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor. ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi. Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı. Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor. Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
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afganistan, taliban, vilayet

Afganistan'da 9 vilayet merkezi Taliban'ın elinde

09:24 11.08.2021 (güncellendi: 09:45 11.08.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan- Taliban
Afganistan- Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.
Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti.
Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkezi Feyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi. Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti. Hıradmand, Taliban'ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti.
Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın eline geçmişti.

Cumhurbaşkanı Gani, siyasi liderle kuzeyde

Afganistan'ın kuzeyinde vilayet merkezlerinin peş peşe Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentine gitti.
Belh Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin, siyasi lider ve Belh yerel yetkilileriyle güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi. Açıklamada, kuzeydeki güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi. Öte yandan Raşid Dostum'un basın sorumlusu Habiburahman Kuyaş, toplantıda, Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade etti.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor. ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.
Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.
Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.
Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
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