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AK Parti, 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor: 'Sade bir program olacak'
AK Parti, 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor: 'Sade bir program olacak'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü programını, ülke genelindeki orman yangınları ve sel olayları nedeniyle sade... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T13:19+0300
2021-08-11T13:19+0300
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
yıl dönümü
hamza dağ
kutlama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin bilgi verdi.Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu anımsatan Dağ, "Millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç" sloganı ile 20'nci yıl etkinliklerini yapacaklarını belirtti.Dağ, "Bu 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir siyasi hareket söz konusu olmadı, bundan sonra da herhalde çok da kolay başarılacak bir netice değildir. 19 yıl bu millete yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayiine, yeşil alanlardan, ormanlardan millet bahçelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik ve bu millete hizmet yolunda daha ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Onun için 'daima yeni', onun için 'daima genç' diyoruz" ifadelerini kullandı.'Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz, bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz'Türkiye'de son dönemde meydana gelen yangın ve selleri hatırlatan Dağ, "Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz. Onun için bu 14 Ağustos'u sade bir şekilde yapma kararı aldık" dedi.Programa ilişkin de bilgi veren Dağ, "81 ilimizde il danışma toplantıları gerçekleştireceğiz, 81 ilimizde il başkanlıklarımız bundan önce yaptığımız il danışmalardaki katılımlara göre katılımcıları davet edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki il danışma toplantısına katılım sağlayacaklar ve İstanbul'dan 81 ilimize hitaplarını gerçekleştirecekler" diye konuştu.Programların açılış konuşmasını il başkanlarının yapacağını söyleyen Dağ, daha sonra sırasıyla en genç gençlik kolları mahalle başkanı, en uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanı, il kurucularını temsilen ise ana kademe kurucularından birinin konuşma yapacağını ifade etti.İllerde, büyükşehir ve il belediye başkanı varsa onların da katılımcılara hitap edeceklerini belirten Dağ, "Daha sonra MKYK üyesi genel başkan yardımcısı varsa onlar konuşma yapacaklar ve en son saat 18.00'de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız online bağlantı ile tüm illere hitaplarını gerçekleştirecekler" dedi.Tamamen sade bir program icra etme düşüncelerinin bulunduğunu vurgulayan Dağ, İstanbul'daki programın, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.Dağ, bir soru üzerine, sosyal medya üzerinden de video ve etiket çalışmalarının olacağını ifade etti.Davetli listesine ilişkin bir soruya ise Dağ, "Kurucularımızdan üye olanlar, üyeliği devam edenler, önceki bakanlardan üyeliği devam edenler, bunlar İstanbul'daki programa davet edilecekler. MYK üyelerimizin büyükşehirlere görevlendirmesi yapılacak. MKYK üyelerimizin bir kısmı yine illerde bir kısmı da İstanbul'da katılacaklar. Bakanlarımız İstanbul'da programa katılacaklar. Önceki dönemde görev yapmış MYK üyelerimiz, üyelikleri devam ediyor ise programımıza davet edilecekler" yanıtını verdi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, yıl dönümü, hamza dağ, kutlama

AK Parti, 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor: 'Sade bir program olacak'

13:19 11.08.2021
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü programını, ülke genelindeki orman yangınları ve sel olayları nedeniyle sade bir şekilde yapma kararı aldıklarını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin bilgi verdi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu anımsatan Dağ, "Millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç" sloganı ile 20'nci yıl etkinliklerini yapacaklarını belirtti.
Dağ, "Bu 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir siyasi hareket söz konusu olmadı, bundan sonra da herhalde çok da kolay başarılacak bir netice değildir. 19 yıl bu millete yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayiine, yeşil alanlardan, ormanlardan millet bahçelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik ve bu millete hizmet yolunda daha ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Onun için 'daima yeni', onun için 'daima genç' diyoruz" ifadelerini kullandı.

'Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz, bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz'

Türkiye'de son dönemde meydana gelen yangın ve selleri hatırlatan Dağ, "Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz. Onun için bu 14 Ağustos'u sade bir şekilde yapma kararı aldık" dedi.
Programa ilişkin de bilgi veren Dağ, "81 ilimizde il danışma toplantıları gerçekleştireceğiz, 81 ilimizde il başkanlıklarımız bundan önce yaptığımız il danışmalardaki katılımlara göre katılımcıları davet edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki il danışma toplantısına katılım sağlayacaklar ve İstanbul'dan 81 ilimize hitaplarını gerçekleştirecekler" diye konuştu.
Programların açılış konuşmasını il başkanlarının yapacağını söyleyen Dağ, daha sonra sırasıyla en genç gençlik kolları mahalle başkanı, en uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanı, il kurucularını temsilen ise ana kademe kurucularından birinin konuşma yapacağını ifade etti.
İllerde, büyükşehir ve il belediye başkanı varsa onların da katılımcılara hitap edeceklerini belirten Dağ, "Daha sonra MKYK üyesi genel başkan yardımcısı varsa onlar konuşma yapacaklar ve en son saat 18.00'de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız online bağlantı ile tüm illere hitaplarını gerçekleştirecekler" dedi.
Tamamen sade bir program icra etme düşüncelerinin bulunduğunu vurgulayan Dağ, İstanbul'daki programın, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.
Dağ, bir soru üzerine, sosyal medya üzerinden de video ve etiket çalışmalarının olacağını ifade etti.
Davetli listesine ilişkin bir soruya ise Dağ, "Kurucularımızdan üye olanlar, üyeliği devam edenler, önceki bakanlardan üyeliği devam edenler, bunlar İstanbul'daki programa davet edilecekler. MYK üyelerimizin büyükşehirlere görevlendirmesi yapılacak. MKYK üyelerimizin bir kısmı yine illerde bir kısmı da İstanbul'da katılacaklar. Bakanlarımız İstanbul'da programa katılacaklar. Önceki dönemde görev yapmış MYK üyelerimiz, üyelikleri devam ediyor ise programımıza davet edilecekler" yanıtını verdi.
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