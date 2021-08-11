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https://tr.sputniknews.com/20210811/alkollu-olarak-acil-servise-geldi-saglik-calisanlarinin-uzerine-yuruyup-masayi-dagitti-1047942477.html
Alkollü olarak acil servise geldi: Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı
Alkollü olarak acil servise geldi: Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hastanenin acil servisine gelip başının döndüğünü söyleyen alkollü Hasan Ö., kendisiyle ilgilenilmediğini iddia edip sağlık... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T17:53+0300
2021-08-11T17:53+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
gebze
alkol
şiddet
sağlık çalışanı
sağlıkta şiddet
alkollü sürücü
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Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana gelen olayda, alkollü olarak hastaneye gelen Hasan Ö. başının döndüğünü söyleyerek sağlık çalışanlarından yardım istedi. Bu sırada kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Hasan Ö., sağlık personellerinin üzerine yürüdü.Hasan Ö., hemşire masası üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri, eliyle hastaların ve sağlık çalışanlarının üzerine savurdu. Diğer hastaların yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hasan Ö., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.Olayın ardından hastane yöneticileri polis merkezine giderek Hasan Ö.’den şikayetçi oldu. Polis, Hasan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, şu ifadeleri kullandı: Kocaeli Valiliği'nden açıklamaYaşanan olayın ardından Kocaeli Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasal işlem başlatıldığını bildirerek, “Vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildirir, kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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türkiye, kocaeli, gebze, alkol, şiddet, sağlık çalışanı, sağlıkta şiddet, alkollü sürücü, kovid-19

Alkollü olarak acil servise geldi: Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı

17:53 11.08.2021
© DHAAlkollü olarak acil servise geldi: Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı
Alkollü olarak acil servise geldi: Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© DHA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hastanenin acil servisine gelip başının döndüğünü söyleyen alkollü Hasan Ö., kendisiyle ilgilenilmediğini iddia edip sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü. Hasan Ö., hemşire masasının üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri çalışanların üzerine savururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana gelen olayda, alkollü olarak hastaneye gelen Hasan Ö. başının döndüğünü söyleyerek sağlık çalışanlarından yardım istedi.
Bu sırada kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Hasan Ö., sağlık personellerinin üzerine yürüdü.
Hasan Ö., hemşire masası üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri, eliyle hastaların ve sağlık çalışanlarının üzerine savurdu.
Diğer hastaların yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hasan Ö., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından hastane yöneticileri polis merkezine giderek Hasan Ö.’den şikayetçi oldu. Polis, Hasan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, şu ifadeleri kullandı:
Hastanemize müracaat eden alkollü bir şahıs, daha sonra hemşirelerin bulunduğu alana geldi. Burada tedavi süresini beklemeyen kişi, ünitenin üzerinde olan tedavi masasındaki bütün malzemeleri yere dökerek tepki verdi. Tabii ki orada tedavilerin aksamasına neden oldu. Hoş bir görüntü olmadı. Gerekli kolluk kuvvetleri ve güvenlik olaya müdahale etti. Şu anda tabii ki arkadaşlarımızın moral motivasyonunu olumsuz etkiledi bu durum. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Tek temennimiz bu. Şahıs hakkında şikayetçi olduk, hastane yönetimi olarak olayın takibini yapacağız.

Kocaeli Valiliği'nden açıklama

Yaşanan olayın ardından Kocaeli Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasal işlem başlatıldığını bildirerek, “Vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildirir, kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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