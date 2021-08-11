Alkollü olarak acil servise geldi: Sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı

Hastanemize müracaat eden alkollü bir şahıs, daha sonra hemşirelerin bulunduğu alana geldi. Burada tedavi süresini beklemeyen kişi, ünitenin üzerinde olan tedavi masasındaki bütün malzemeleri yere dökerek tepki verdi. Tabii ki orada tedavilerin aksamasına neden oldu. Hoş bir görüntü olmadı. Gerekli kolluk kuvvetleri ve güvenlik olaya müdahale etti. Şu anda tabii ki arkadaşlarımızın moral motivasyonunu olumsuz etkiledi bu durum. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Tek temennimiz bu. Şahıs hakkında şikayetçi olduk, hastane yönetimi olarak olayın takibini yapacağız.