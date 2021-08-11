https://tr.sputniknews.com/20210811/almanyada-enflasyon-1993ten-bu-yana-en-yuksek-duzeyde-1047918364.html

Almanya'da enflasyon 1993'ten bu yana en yüksek düzeyde

Almanya'da enflasyon 1993'ten bu yana en yüksek düzeyde

Almanya'da tüketici fiyatları 18 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:41+0300

2021-08-11T10:41+0300

2021-08-11T10:41+0300

almanya

enflasyon

fiyat

ekonomi

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Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı temmuz ayına ait tüketici fiyat endeksi verileri endeksin temmuzda yıllık yüzde 3.8 arttığını gösterdi. Ülkede enflasyon bu düzeye en son 1993 yılının aralık ayında ulaşmıştı. Endeksteki aylık değişim ise, beklentiler doğrultusunda yüzde 0.9 yükseldi. Dünya gazetesinin aktardığına göre ülkede mal fiyatları yıllık yüzde 5.4 artarken, enerji fiyatlarında artış yüzde 11.6 oldu.Isınma için kullanılan yakıt fiyatları yüzde 53.6, motor yakıtları yüzde 24.7, doğal gaz yüzde 4.7 ve elektrik fiyatları yüzde 1.6 arttı. Almanya’nın tüketici fiyatları alt kalemlerindeki aylık değişimler ise, sebzelerde yüzde 7.2, yağlarda yüzde 6.9, kıyafetlerde yüzde 6.2 ve motorlu araçlarda yüzde 5.2 oldu.

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almanya, enflasyon, fiyat