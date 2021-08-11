https://tr.sputniknews.com/20210811/almanyada-rusya-adina-casusluk-yaptigi-iddia-edilen-bir-ingiliz-gozaltina-alindi-1047930088.html

Almanya’da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen bir İngiliz gözaltına alındı

Almanya’da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen bir İngiliz gözaltına alındı

Almanya’da polis İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan bir İngiliz vatandaşını Rus istihbarat servisine nakit para karşılığında belge aktardığı... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T15:39+0300

2021-08-11T15:39+0300

2021-08-11T15:40+0300

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Alman savcıların açıklamasına göre polis Rus istihbarat servisine para karşılığında belge aktardığı şüphesiyle polis İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan bir İngiliz vatandaşını gözaltına aldı. Kimliği David S. olarak belirlenen şüphelinin kaldığı daire ve iş yerinde arama yapıldı ve gün içinde şüpheli, sorgu yargıcı karşısına çıkarılacak. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “En az bir kere mesleki faaliyetleri sırasında ele geçirdiği belgeleri Rus istihbaratından bir kişiye ulaştırdı. Zanlı bilgi aktarımı karşılığında henüz bilinmeyen bir miktarda nakit para aldı” ifadelerini kullandı. Zanlı dün Berlin dışındaki Potsdam’da gözaltına alınıncaya kadar büyükelçiliğin bölgedeki bir çalışanıydı. Gözaltı işlemi Alman ve İngiliz yetkililerin ortak soruşturması neticesinde gerçekleştirildi. Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği: Resmi bilgimiz yok Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğe şu an Alman tarafından konuyla ilgili resmi bir bilgi verilmiş değil. Basındaki haberler hakkında büyükelçilik açıklama yapmıyor” ifadelerini kullandı. Alman Dışişleri: Kabul edilemez Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise konuya çok ciddi yaklaştıklarını, Almanya topraklarında müttefik ülkelere karşı casusluk yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bakanlık sözcüsü, Alman savcıların konuyla ilgili soruşturmalarını yakından takip edeceklerini belirtti.İngiliz polisi doğruladı İngiltere polis teşkilatı da ortak operasyonla zanlının gözaltına alındığını doğruladı. Yapılan açıklamada zanlının 57 yaşında olduğu, soruşturmada öncü rolü Alman makamlarının oynadığını, İngiliz güvenlik güçlerinin de gerekli desteği sunduğu belirtildi.

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rusya, almanya, ingiltere, casus