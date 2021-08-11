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Almanya'da terk edilmiş evcil hayvanlara Tinder profili açılıyor
Almanya'da terk edilmiş evcil hayvanlara Tinder profili açılıyor
Almanya'da bir hayvan hakları derneği, terk edilmiş evcil hayvanlara yuva bulmak için çöpçatanlık uygulaması Tinder ile işbirliği yaptı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-11T17:19+0300
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kedi
köpek
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Münih Hayvan Refahı Derneği, terk edilmiş evcil hayvanlara yuva bulmak için yeni bir yöntem deniyor. Tinder'la işbirliği yapan dernek, kimsesiz kedi ve köpeklerle, platformda arkadaşlık arayan yalnız kalplerin ömürlük bir dostluk ilişkisi kurmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda dernek barınağındaki 15 kedi ve köpeğe Tinder'da profil oluşturdu. Böylece evcil hayvanlarla eşleşen kullanıcılar onları sahiplenebilecek. Hayvan barınağından Jillian Moss, birkaç kişinin şimdiden bu hayvanlara evini açmak istediğini söyledi. Projenin Tinder iletişimini koordine eden Benjamin Beilke ise, "Bu hayvanların gerçekten uzun ömürlü bir yuva ve dostlar bulmalarını istiyoruz" dedi. Beilke, "Tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlar arasında da pek çok yalnız kalp var" diye konuştu. Uzmanlar, koronavirüs salgını sürecinde karantinalar nedeniyle evcil hayvan sahiplenme oranlarında artış yaşansa da pandeminin azalmasıyla terk edilen hayvan sayılarında da yükseliş olacağını öngördüklerini belirtiyor.
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almanya, kedi, köpek, tinder

Almanya'da terk edilmiş evcil hayvanlara Tinder profili açılıyor

17:19 11.08.2021
© Fotoğraf : PixabayKedi-köpek-hayvan
Kedi-köpek-hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Almanya'da bir hayvan hakları derneği, terk edilmiş evcil hayvanlara yuva bulmak için çöpçatanlık uygulaması Tinder ile işbirliği yaptı.
Münih Hayvan Refahı Derneği, terk edilmiş evcil hayvanlara yuva bulmak için yeni bir yöntem deniyor. Tinder'la işbirliği yapan dernek, kimsesiz kedi ve köpeklerle, platformda arkadaşlık arayan yalnız kalplerin ömürlük bir dostluk ilişkisi kurmalarını amaçlıyor.
Bu kapsamda dernek barınağındaki 15 kedi ve köpeğe Tinder'da profil oluşturdu. Böylece evcil hayvanlarla eşleşen kullanıcılar onları sahiplenebilecek.
Hayvan barınağından Jillian Moss, birkaç kişinin şimdiden bu hayvanlara evini açmak istediğini söyledi.
Projenin Tinder iletişimini koordine eden Benjamin Beilke ise, "Bu hayvanların gerçekten uzun ömürlü bir yuva ve dostlar bulmalarını istiyoruz" dedi. Beilke, "Tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlar arasında da pek çok yalnız kalp var" diye konuştu.
Uzmanlar, koronavirüs salgını sürecinde karantinalar nedeniyle evcil hayvan sahiplenme oranlarında artış yaşansa da pandeminin azalmasıyla terk edilen hayvan sayılarında da yükseliş olacağını öngördüklerini belirtiyor.
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