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'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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фото, adana, kaçak, tarihi eser, eser

'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi

12:22 11.08.2021 (güncellendi: 12:25 11.08.2021)
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Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi.
© AA / Ozan Efeoğlu

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana&#x27;da sergilendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ozan Efeoğlu

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi.

© AA / Ozan Efeoğlu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik &quot;Anadolu&quot; adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ozan Efeoğlu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

© AA / Ozan Efeoğlu

Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı.

Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ozan Efeoğlu

Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı.

© AA / Ozan Efeoğlu

Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor.

Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19&#x27;un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ozan Efeoğlu

Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor.

© AA / Ozan Efeoğlu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı&#x27;nın talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78&#x27;i gözaltına alınmıştı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ozan Efeoğlu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.

© AA / Ozan Efeoğlu

Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti.

Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ozan Efeoğlu

Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti.

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