'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi

© AA / Ozan Efeoğlu

Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor.