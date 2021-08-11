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Ankara'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T05:54+0300
2021-08-11T06:02+0300
türkiye
ankara
polis
kavga
bıçak
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir parkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar hastaneye kaldırıldıYaralılardan Emirhan Yalçın, sağlık ekiplerince ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Saldırgan yakalandıPolis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, yabancı uyruklu şüpheli Y.A. kısa sürede yakalandı.Bu arada olayı protesto eden mahalleli, bölgeye gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve emniyet yetkilileri ile görüştükten sonra dağıldı.
türkiye
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ankara, polis, kavga, bıçak

Ankara'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

05:54 11.08.2021 (güncellendi: 06:02 11.08.2021)
© DHAAnkara - kavga - polis
Ankara - kavga - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© DHA
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir parkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılardan Emirhan Yalçın, sağlık ekiplerince ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yalçın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, yabancı uyruklu şüpheli Y.A. kısa sürede yakalandı.
Bu arada olayı protesto eden mahalleli, bölgeye gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve emniyet yetkilileri ile görüştükten sonra dağıldı.
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