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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210811/ankarada-yeni-agaclandirilan-alanda-yangin-cikti-ilk-mudahaleyi-yoldan-gecenler-yapti-1047910844.html
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T01:42+0300
2021-08-11T01:42+0300
2021-08-11T01:42+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
ankara
yangın
ağaç
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Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler otomobillerini çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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ankara, yangın, ağaç
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Ankara Çevreyolu
Etimesgut
mevkiinde otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten
yangın çıktı.
Alevleri gören sürücüler otomobillerini çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu.
Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri
alevlere müdahale ederek
yangını kısa sürede kontrol altına aldı.