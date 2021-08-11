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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210811/ankarada-yeni-agaclandirilan-alanda-yangin-cikti-ilk-mudahaleyi-yoldan-gecenler-yapti-1047910844.html
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T01:42+0300
2021-08-11T01:42+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
ankara
yangın
ağaç
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Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler otomobillerini çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
ankara
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ankara, yangın, ağaç

Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı

01:42 11.08.2021
© İHAAnkara yangın
Ankara yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
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Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Alevleri gören sürücüler otomobillerini çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu.
Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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