https://tr.sputniknews.com/20210811/ankaradaki-bicakli-kavga-yaralilardan-biri-hayatini-kaybetti-1047940716.html

Ankara'daki bıçaklı kavga: Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Ankara'daki bıçaklı kavga: Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Ankara'da yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı iki kişiyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T17:09+0300

2021-08-11T17:09+0300

2021-08-11T17:15+0300

ankara

ölüm

kavga

bıçaklı kavga

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Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi mahallesinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Suriye uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Mahalleliden tepkiYaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, olayın yaşandığı parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Polis ekipleri, olayları güçlükle yatıştırdı. Ardından olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti.Valilikten açıklamaOlayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, dün saat 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü, yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, söz konusu olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210811/ankarada-bicakli-kavga-2-yarali-1047913441.html

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ankara, ölüm, kavga, bıçaklı kavga