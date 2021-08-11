https://tr.sputniknews.com/20210811/artvinde-heyelan-nedeniyle-mahsur-kalan-21-kisi-kurtarildi-1047952625.html

Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T23:57+0300

2021-08-11T23:57+0300

2021-08-11T23:59+0300

türkiye

artvin

heyelan

mahsur kalma

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Bıçakçılar köyüne giden 11 kişilik grup, dönüş yolunda heyelanın yolu kapatması sonucu Dolupınar mevkisinde mahsur kaldı. Özgüven köyüne piknik yapmaya giden 10 kişilik grup da Virajlar mevkisinde aynı nedenle mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonu ile durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Yusufeli Özel İdare ekipleri, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçları ile ilçe merkezine ulaştı.

türkiye

artvin

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artvin, heyelan, mahsur kalma