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ATO Başkanı Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
ATO Başkanı Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işsizlik oranının eleman arandığında 'sıfır'a yaklaştığını belirterek, "Türkiye'de işsizlik var ancak eleman... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T12:32+0300
2021-08-11T12:43+0300
türkiye
tüik
işsizlik
ankara ticaret odası (ato)
gürsel baran
ekonomi
eleman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TÜİK’in açıkladığı işsizlik oranlarıyla, çalışma hayatındaki gerçeklerin örtüşmediğini düşünüyor. Baran, nitelikli eleman istihdam etmek isteyen tüccar ve sanayicilerin, kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli ve Afganlar yüzünden, haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını bildirdi.Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, herkesin Türkiye’nin gelişmesini istediğini ancak kimsenin bu gelişimi sağlayacak, sanayi ve ticarette çalışacak nitelikle eleman olmak istemediğini kaydetti."İstatistiklerdeki işsizler nerede ?" diye soran Baran, "3 milyon 399 bin işsizin bulunduğu Türkiye’de işverenlerin inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya kadar pek çok sektörde istihdam edecek nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşanıyor" diye konuştu.Sorunun işsizlikten ziyade mesleksizlik olduğunun altını çizen Gürsel Baran, şunları kaydetti:“207 üniversitenin bulunduğu ülkemizde, 3 milyonu ön lisans olmak üzere yaklaşık7,5 milyon üniversite öğrencimiz eğitim görüyor. Bu üniversitelerden mezun olan gençlerimizin bir bölümü eğitim gördüğü alanda aradığı işi, üyelerimiz olan işverenlerin de yine bir bölümü faaliyet gösterdiği alanda aradığı elemanı bulamıyor. Karşılıklı bu arayış, hem bireyler hem işletmeler için zaman kaybı başta olmak üzere birçok kayba yol açıyor."Kamunun istihdam deposu olduğu algısının yıkılması gerektiğine de işaret eden Baran, eğitimin de sektörlerin ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini belirtti.'Birçok meslek alanında ara elemana ihtiyacımız var'Her beş gençten birinin işiz olduğu Türkiye’de sanayicinin ve tüccarın istihdam edecek ara eleman bulamadığını söyleyen Baran, "Oto camcısından, tornacıya, kalıpçıdan sıvacıya, pazarlamacıdan, depocuya kadar birçok meslek alanında ara elemana ihtiyacımız var" dedi.Geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Afganların kayıt dışı olarak istihdam edildiğine vurgu yapan Baran, nitelikli ara eleman istihdam etmek için önemli bir maliyet üstlenen tüccar ve sanayicinin, bu maliyeti üstlenmeden kayıt dışı istihdam sağlayanlarla rekabet etmek zorunda kaldığını bildirdi.Öte yandan Baran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak için TOBB’un başlattığı kampanyaya ATO’nun 1. 5 milyon lira katkıda bulunduğunu bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210810/sanayicimiz-issizlikten-ziyade-nitelikli-veya-vasifsiz-insan-bulamadiklarindan-sikayet-ediyor-1047857217.html
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türkiye, tüik, işsizlik, ankara ticaret odası (ato), gürsel baran, ekonomi, eleman

ATO Başkanı Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok

12:32 11.08.2021 (güncellendi: 12:43 11.08.2021)
© AAAnkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işsizlik oranının eleman arandığında 'sıfır'a yaklaştığını belirterek, "Türkiye'de işsizlik var ancak eleman aradığınızda kimse başvurmuyor, başvursa da işi beğenmiyor" ifadelerini kullandı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TÜİK’in açıkladığı işsizlik oranlarıyla, çalışma hayatındaki gerçeklerin örtüşmediğini düşünüyor. Baran, nitelikli eleman istihdam etmek isteyen tüccar ve sanayicilerin, kayıt dışı istihdam edilen Suriyeli ve Afganlar yüzünden, haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Özellikle inşaat, sağlık, tekstil, mobilya gibi sektörlerde eleman bulmakta güçlük yaşandığını kaydeden Baran, "Türkiye’de işsizlik var ancak eleman aradığınızda kimse başvurmuyor, başvursa da işi beğenmiyor" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, herkesin Türkiye’nin gelişmesini istediğini ancak kimsenin bu gelişimi sağlayacak, sanayi ve ticarette çalışacak nitelikle eleman olmak istemediğini kaydetti.
"İstatistiklerdeki işsizler nerede ?" diye soran Baran, "3 milyon 399 bin işsizin bulunduğu Türkiye’de işverenlerin inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya kadar pek çok sektörde istihdam edecek nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşanıyor" diye konuştu.
Sorunun işsizlikten ziyade mesleksizlik olduğunun altını çizen Gürsel Baran, şunları kaydetti:
“207 üniversitenin bulunduğu ülkemizde, 3 milyonu ön lisans olmak üzere yaklaşık7,5 milyon üniversite öğrencimiz eğitim görüyor. Bu üniversitelerden mezun olan gençlerimizin bir bölümü eğitim gördüğü alanda aradığı işi, üyelerimiz olan işverenlerin de yine bir bölümü faaliyet gösterdiği alanda aradığı elemanı bulamıyor. Karşılıklı bu arayış, hem bireyler hem işletmeler için zaman kaybı başta olmak üzere birçok kayba yol açıyor."
Kamunun istihdam deposu olduğu algısının yıkılması gerektiğine de işaret eden Baran, eğitimin de sektörlerin ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini belirtti.

'Birçok meslek alanında ara elemana ihtiyacımız var'

Her beş gençten birinin işiz olduğu Türkiye’de sanayicinin ve tüccarın istihdam edecek ara eleman bulamadığını söyleyen Baran, "Oto camcısından, tornacıya, kalıpçıdan sıvacıya, pazarlamacıdan, depocuya kadar birçok meslek alanında ara elemana ihtiyacımız var" dedi.
Geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Afganların kayıt dışı olarak istihdam edildiğine vurgu yapan Baran, nitelikli ara eleman istihdam etmek için önemli bir maliyet üstlenen tüccar ve sanayicinin, bu maliyeti üstlenmeden kayıt dışı istihdam sağlayanlarla rekabet etmek zorunda kaldığını bildirdi.
Öte yandan Baran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak için TOBB’un başlattığı kampanyaya ATO’nun 1. 5 milyon lira katkıda bulunduğunu bildirdi.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
TÜRKİYE
'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
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