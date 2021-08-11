https://tr.sputniknews.com/20210811/azerbaycan-ermenistan-askerleri-kelbecer-yonune-ates-etti-1047921365.html

Azerbaycan: Ermenistan askerleri Kelbecer yönüne ateş etti

Azerbaycan: Ermenistan askerleri Kelbecer yönüne ateş etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Basargeçer bölgesinden Kelbecer bölgesi yönüne ateş ettiğini bildirdi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T12:07+0300

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dünya

ermenistan

azerbaycan

sınır

savunma bakanı

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Bakanlığın açıklamasına göre, Ermenistan askerleri gece 01.05’te Basargeçer bölgesindeki Zerkend köyünde bulunan mevzilerinden Kelbecer bölgesindeki Demirçidam köyü yönüne ateş etti.Azerbaycan ordusu askerleri arasından ölen veya yaralanan olmadı. Azerbaycan birlikleri durumu kontrol altında tutuyor.Ermenistan tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında taraflar 28 Temmuz’da karşılıklı olarak ateş açmaya yeniden başladı. Bakü ve Erivan’ın birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamasının ardından Rusya’nın aracılığıyla yeni bir ateşkes üzerinde anlaşıldı. Ancak çatışmalar yine de devam ediyor.

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ermenistan, azerbaycan, sınır, savunma bakanı