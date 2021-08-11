Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210811/bakan-pakdemirli-bucak-yangini-tehlikeli-yanan-evler-bosaltilan-evler-var-1047937114.html
Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var
Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak yangınıyla ilgili olarak "Tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:55+0300
2021-08-11T16:12+0300
bekir pakdemirli
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045111656_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_5c316b9e47c50ef0639a0e7704d67632.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:Bakan Dönmez de Yeniköy Termik Santraline ilişkin "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045111656_11:0:1078:800_1920x0_80_0_0_851cb1927e7d2ea8b168f129a70ed3f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bekir pakdemirli, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var

15:55 11.08.2021 (güncellendi: 16:12 11.08.2021)
© İHABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak yangınıyla ilgili olarak "Tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:
"Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz.
(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.
Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor."
Bakan Dönmez de Yeniköy Termik Santraline ilişkin "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.
111001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:59Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi
15:59ABD istihbaratına göre Afgan başkenti Kabil 1 ile 3 ay içinde Taliban'ın eline düşebilir
15:59Almanya, Afganların sınır dışı edilmesini durdurdu
15:58Cezayir'de orman yangınları: 65 kişi hayatını kaybetti
15:55Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var
15:41Otelde karantina başladı, günlük ücret 2 bin lirayı buluyor
15:39Almanya’da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen bir İngiliz gözaltına alındı
15:35Siberay: Dezenformasyona alet olmayın
15:29Poly Network'ün 600 milyon dolardan fazla kripto parası çalındı
15:24Manavgat’ta orman yangını
15:05Yunan bakan, yangınlarla mücadelede başarısızlık sorusu karşısında gözyaşları içinde özür diledi
15:05Kamu işçisinin zammı belli oldu
14:59İstanbul'da kaçak yollarla avlanan yarım ton midye denize bırakıldı
14:55ABD Dışişleri: Ankara'nın Kabil Havaalanı'nda rol alma isteğini takdir ediyoruz, görüşmeler sürüyor
14:48Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti
14:46Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
14:41Çin, Rusya’dan 10 milyar metreküpten fazla doğalgaz aldı
14:402021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
14:35Fenerbahçe'nin 'yıldızsız arma' başvurusuna TFF'den yanıt
14:32AFAD: Sinop'ta sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor