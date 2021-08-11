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https://tr.sputniknews.com/20210811/bakan-pakdemirli-bucak-yangini-tehlikeli-yanan-evler-bosaltilan-evler-var-1047937114.html
Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var
Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak yangınıyla ilgili olarak "Tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:55+0300
2021-08-11T15:55+0300
2021-08-11T16:12+0300
bekir pakdemirli
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:Bakan Dönmez de Yeniköy Termik Santraline ilişkin "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.
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bekir pakdemirli, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var 15:55 11.08.2021 (güncellendi: 16:12 11.08.2021)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak yangınıyla ilgili olarak "Tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:
"Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz.
(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.
Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor."
Bakan Dönmez de Yeniköy Termik Santraline ilişkin
"Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.