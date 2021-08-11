https://tr.sputniknews.com/20210811/bakan-pakdemirli-bucak-yangini-tehlikeli-yanan-evler-bosaltilan-evler-var-1047937114.html

Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var

Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler, boşaltılan evler var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak yangınıyla ilgili olarak "Tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T15:55+0300

2021-08-11T15:55+0300

2021-08-11T16:12+0300

bekir pakdemirli

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:Bakan Dönmez de Yeniköy Termik Santraline ilişkin "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.

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2021

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bekir pakdemirli, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı