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https://tr.sputniknews.com/20210811/bakan-soylu-selde-tahliyeler-devam-ediyor-1047941306.html
Bakan Soylu: Selde tahliyeler devam ediyor
Bakan Soylu: Selde tahliyeler devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde yaşanan sel felaketiyle ilgili "Tahliyelere havadan devam ediliyor. Bazı alanlarda su... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T17:24+0300
2021-08-11T17:24+0300
kastamonu
sinop
süleyman soylu
sel
içişleri bakanlığı
tahliye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğretmen evinde kurulan İl Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili konuştu.'Selle ilgili haber alınamayan yerler mevcut'Bazı yerlerde suların 3-4 metreye ulaştığını ve havadan tahliyelerin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Vali ve tüm ekiplerimiz sel felaketi olan alanlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda müdahaleler ve tahliyeler, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ben Kastamonu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bartın'a, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Adil Karaismailoğlu Sinop'a geçeceğiz. Şu anda bir kayıp vatandaşımız var. Selle ilgili haber alınmayan yerler mevcut. Bizlere bilgi ulaştığında kamuoyuna bilgilendirmede bulunacağız" dedi.'Afet olarak değerlendiriyoruz'"Yağış miktarının 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade edilmekte" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:"100 kilogram üstünü geçtiğinde afet olarak değerlendiriyoruz. Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklı devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesindeki dere taştı. Ayancık Devlet Hastanesi boşaltıldı. Doğu Karadeniz'de aşırı yağış nedeniyle bazı şehirlerimizde sel meydana geldi. Bu bilgileri an an Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma ve polisimiz, herkes seferber oldu. İnşallah kayıp vermeden tahliyelere sağlıklı şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20210811/afad-sinopta-sel-nedeniyle-ayancik-devlet-hastanesi-tahliye-ediliyor-1047927074.html
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kastamonu, sinop, süleyman soylu, sel, içişleri bakanlığı, tahliye

Bakan Soylu: Selde tahliyeler devam ediyor

17:24 11.08.2021
© AASüleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli
Süleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde yaşanan sel felaketiyle ilgili "Tahliyelere havadan devam ediliyor. Bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğretmen evinde kurulan İl Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili konuştu.

'Selle ilgili haber alınamayan yerler mevcut'

Bazı yerlerde suların 3-4 metreye ulaştığını ve havadan tahliyelerin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Vali ve tüm ekiplerimiz sel felaketi olan alanlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda müdahaleler ve tahliyeler, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ben Kastamonu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bartın'a, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Adil Karaismailoğlu Sinop'a geçeceğiz. Şu anda bir kayıp vatandaşımız var. Selle ilgili haber alınmayan yerler mevcut. Bizlere bilgi ulaştığında kamuoyuna bilgilendirmede bulunacağız" dedi.

'Afet olarak değerlendiriyoruz'

"Yağış miktarının 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade edilmekte" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"100 kilogram üstünü geçtiğinde afet olarak değerlendiriyoruz. Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklı devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesindeki dere taştı. Ayancık Devlet Hastanesi boşaltıldı. Doğu Karadeniz'de aşırı yağış nedeniyle bazı şehirlerimizde sel meydana geldi. Bu bilgileri an an Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz.
AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma ve polisimiz, herkes seferber oldu. İnşallah kayıp vermeden tahliyelere sağlıklı şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sinop'ta sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
TÜRKİYE
AFAD: Sinop'ta sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor
14:32
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