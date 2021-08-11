MSB: Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, aşırı yağışlar sonucu selin meydana geldiği Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma faaliyetlerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterlerce sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor" ifadelerine yer verildi.
Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor.#MSB#TSKpic.twitter.com/eOkzR1MbAL