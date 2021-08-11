Belarus’tan ABD’ye Minsk’teki diplomat sayısını 5’e indirme önerisi

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin hasımca ve hatta saldırganca eylemlerine tepkimiz bugün Dışişleri Bakanlığı’nda Maslahatgüzar Ruben Arutyunyan ile görüşmede Amerikan tarafına ayrıntılı bir şekilde iletildi. Washington’un tüm alanlardaki işbirliğini kısıtlama ve ülkemizi ekonomik olarak boğmaya yönelik eylemler bağlamında biz de tamamen objektif olarak Belarus’ta bu kadar çok Amerikan diplomatın varlığında hiçbir anlam görmüyoruz. Onların bu koşullarda nelerle meşgul olacağını anlamıyoruz” ifadesini kullandı.Glaz, “Bu bağlamda, Amerikan tarafında, 1 Eylül’e kadar Minsk’teki Büyükelçilik çalışan sayısını 5 kişiye indirme önerisi sunuldu. ABD’nin girişimiyle ikili işbirliğinin azaltılmaya devam etmesi durumunda bu tür tamamen açık olan mantık uygulanmaya devam edecek” diye ekledi.
ABD’nin Belarus’a yönelik yeni yaptırım kararı alması bağlamında, Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD’nin Minsk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ruben Arutyunan’a, 1 Eylül tarihine kadar ABD Büyükelçiliği çalışan sayısını 5’e indirme önerisi sunuldu.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin hasımca ve hatta saldırganca eylemlerine tepkimiz bugün Dışişleri Bakanlığı’nda Maslahatgüzar Ruben Arutyunyan ile görüşmede Amerikan tarafına ayrıntılı bir şekilde iletildi. Washington’un tüm alanlardaki işbirliğini kısıtlama ve ülkemizi ekonomik olarak boğmaya yönelik eylemler bağlamında biz de tamamen objektif olarak Belarus’ta bu kadar çok Amerikan diplomatın varlığında hiçbir anlam görmüyoruz. Onların bu koşullarda nelerle meşgul olacağını anlamıyoruz” ifadesini kullandı.
Glaz, “Bu bağlamda, Amerikan tarafında, 1 Eylül’e kadar Minsk’teki Büyükelçilik çalışan sayısını 5 kişiye indirme önerisi sunuldu. ABD’nin girişimiyle ikili işbirliğinin azaltılmaya devam etmesi durumunda bu tür tamamen açık olan mantık uygulanmaya devam edecek” diye ekledi.