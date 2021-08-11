Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210811/beyaz-saraydan-afganistan-yonetimine-talibana-karsi-siyasi-irade-ortaya-koymasi-cagrisi-1047949980.html
Beyaz Saray'dan Afganistan yönetimine 'Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması' çağrısı
Beyaz Saray'dan Afganistan yönetimine 'Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması' çağrısı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Afganistan'a ihtiyacı olan tüm ekipman ve desteği verdiğini söyleyerek, Afgan yönetiminin Taliban'a karşı siyasi bir... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T22:26+0300
2021-08-11T22:26+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044860012_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_f5a861a5e4da80b27cbe2508ba8f8f87.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi.Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı alırken tüm senaryoları değerlendirdiğini, bu kararı almak durumunda olduğunu ve bu kararın arkasında olduklarını ifade etti.ABD'nin 20 yıllık sürede Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine ihtiyaç duydukları tüm askeri ve ekonomik desteği verdiğini dile getiren Psaki, "Afgan yönetimi, ihtiyacı olan her şeye sahip fakat (Taliban'a karşı) savaşmak için gereken siyasi iradeye sahip olup olmadıklarına karar vermeliler." değerlendirmesini yaptı.ABD'nin Afganistan'daki amaçlarını ve misyonunu yerine getirdiğini savunan Psaki, Taliban'ın ilerleyişi karşısında Washington'ın somut olarak ne yapacağına ilişkin sorulara ise tatmin edici cevaplar veremedi.Afgan güvenlik güçlerini Taliban'a karşı hava desteğiyle desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, 31 Ağustos'tan sonra da bu hava desteğini verip vermeyecekleri sorusunu yanıtlamadı.Öte yandan Psaki, Suriye rejimi tarafından tutuklu bulunan Amerikalı gazeteci Austin Tice konusunda bir soruya yanıt verirken, Biden'ın Tice'ın serbest bırakılması için açıktan ve kapalı kapılar arkasında tüm çalışmaları yaptığını aktardı.Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesiABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044860012_114:0:1679:1174_1920x0_80_0_0_83f35b3665f34be60f92535692b5245e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, taliban

Beyaz Saray'dan Afganistan yönetimine 'Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması' çağrısı

22:26 11.08.2021
© AFP 2021 / Saul LoebBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Afganistan'a ihtiyacı olan tüm ekipman ve desteği verdiğini söyleyerek, Afgan yönetiminin Taliban'a karşı siyasi bir irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi.
Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı alırken tüm senaryoları değerlendirdiğini, bu kararı almak durumunda olduğunu ve bu kararın arkasında olduklarını ifade etti.
ABD'nin 20 yıllık sürede Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine ihtiyaç duydukları tüm askeri ve ekonomik desteği verdiğini dile getiren Psaki, "Afgan yönetimi, ihtiyacı olan her şeye sahip fakat (Taliban'a karşı) savaşmak için gereken siyasi iradeye sahip olup olmadıklarına karar vermeliler." değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin Afganistan'daki amaçlarını ve misyonunu yerine getirdiğini savunan Psaki, Taliban'ın ilerleyişi karşısında Washington'ın somut olarak ne yapacağına ilişkin sorulara ise tatmin edici cevaplar veremedi.
Afgan güvenlik güçlerini Taliban'a karşı hava desteğiyle desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, 31 Ağustos'tan sonra da bu hava desteğini verip vermeyecekleri sorusunu yanıtlamadı.
Öte yandan Psaki, Suriye rejimi tarafından tutuklu bulunan Amerikalı gazeteci Austin Tice konusunda bir soruya yanıt verirken, Biden'ın Tice'ın serbest bırakılması için açıktan ve kapalı kapılar arkasında tüm çalışmaları yaptığını aktardı.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.
ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.
Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.
Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.
Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
010001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünArtvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
DünABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden hamilelere aşı tavsiyesi
DünKaliforniya'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
DünBucak yangınında 53 ev boşaltıldı
DünUganda, olimpiyat madalyası getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
DünKılıçdaroğlu: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun
DünABD bütçesi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar açık verdi
DünMoldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya ile karşılıklı temasları etkinleştirme niyetindeyim
DünFatih Terim: Sürekli soruyorsunuz, Falcao kadroda yoksa bir sebebi vardır
DünVictor Nelsson, resmen Galatasaray'da
DünFilipinler'de Kovid-19 aşısı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde
DünBeyaz Saray'dan Afganistan yönetimine 'Taliban'a karşı siyasi irade ortaya koyması' çağrısı
DünABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
DünSel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum görüntülendi
DünPutin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
DünTunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
DünFilipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DünABD kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
DünYunanistan Parlamentosu’nun Rodop milletvekili İlhan Ahmet: Bizde yardım istememek tuhaf karşılanır
DünBelarus’tan ABD’ye Minsk’teki diplomat sayısını 5’e indirme önerisi