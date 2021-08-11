https://tr.sputniknews.com/20210811/beyoglunda-kacak-gocmen-operasyonu-35-yabanci-sahis-yakalandi-1047917519.html
Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı
Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 435 şahsın sorgulandığı uygulamada, illegal giriş yapan veya... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T10:14+0300
2021-08-11T10:14+0300
2021-08-11T10:29+0300
türkiye
istanbul
göçmen
beyoğlu
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047917474_0:467:2000:1592_1920x0_80_0_0_399686547a8908eaab2fbd4fd595ae18.jpg
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamada yabancı uyruklu şahısların vize ihlali, illegal giriş, kimliksiz şahıs, yol seyahat izni gibi konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres ise kontrol edildi. Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildilerUygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam 35 şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
türkiye
istanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Haber bandı
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047917474_0:280:2000:1780_1920x0_80_0_0_37f4d2287ae98e8d9283fe4c7e18ce23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, göçmen, beyoğlu, yabancı
Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı
10:14 11.08.2021 (güncellendi: 10:29 11.08.2021)
İstanbul Beyoğlu’nda polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 435 şahsın sorgulandığı uygulamada, illegal giriş yapan veya vize süresi dolmuş 35 şahıs sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan yabancı uyruklu şahıslara
yönelik uygulama gerçekleştirdi.
İlçe genelinde yapılan uygulamada yabancı uyruklu şahısların vize ihlali, illegal giriş, kimliksiz şahıs, yol seyahat izni gibi konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres ise kontrol edildi.
Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Uygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam
35 şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi
'ne teslim edildi.