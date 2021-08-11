https://tr.sputniknews.com/20210811/beyoglunda-kacak-gocmen-operasyonu-35-yabanci-sahis-yakalandi-1047917519.html

Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı

Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 435 şahsın sorgulandığı uygulamada, illegal giriş yapan veya... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:14+0300

2021-08-11T10:14+0300

2021-08-11T10:29+0300

türkiye

istanbul

göçmen

beyoğlu

yabancı

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamada yabancı uyruklu şahısların vize ihlali, illegal giriş, kimliksiz şahıs, yol seyahat izni gibi konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres ise kontrol edildi. Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildilerUygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam 35 şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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istanbul, göçmen, beyoğlu, yabancı